ناشيونال موتورز تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات DFSK موديل 2022

أخطرت شركة ناشيونال موتورز، وكيل سيارات DFSK الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة لـ "أسعار سيارات DFSK" موديل 2022 والتي يتم العمل بداية من اليوم.

أسعار سيارات DFSK إيجل برو وجلوري 330S موديل 2022

وشملت قائمة أسعار سيارات DFSK الجديدة موديل 2022 الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز، أسعار سيارات DFSK المتوافرة في السوق المحلية وتشمل: "إيجل برو، وجلوري 330S، وعدد من أسطول النقل الخفيف التابع للعلامة".

نفاد إيجل 580 و جلوري فان

وخلت القائمة الصادرة، اليوم، من أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إيجل 580 لنفاد مخزون السيارة، وكذلك جلوري فان.

وشهدت القائمة الجديدة ارتفاعًا في أسعار سيارات “DFSK” المتوافرة في مصر ”إيجل برو وجلوري 330S موديل 2022" بدايةً من اليوم.

أسعار سيارات DFSK إيجل برو وجلوري 330S وسيارات DFSK النقل موديل 2022

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الكاملة لسيارات DFSK موديل 2022 في مصر بعد الزيادات الجديدة المعلنة اليوم.

أسعار سيارات إيجل

مواصفات إيجل برو موديل 2022

تتوافر سيارات إيجل برو موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT.

تقدم سيارات إيجل برو Eagle Pro موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومنها عدد 4 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ABS - EBD - EBA - BAS - tcs وحساسات ركن خلفية، ونظام ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكتروني.

كما دعمت سيارات إيجل برو Eagle Pro موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات أبرزها جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS، وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال، ومرايات كهربائية، فرش جلد للمقاعد باللون الأحمر، ومثبت سرعة، ومفتاح بصمة، ومصابيح أمامية وخلفية LED.

وتحتوى سيارات إيجل برو Eagle Pro موديل 2022 على نظام ترفيهي مكون من كاميرا أمامية لتسجيل الرحلات – شاشة ذكية 8 انش – بلوتوث – عدادات رياضية – زجاج ملون – عدد 2 مخرج شكمان – 4 كاميرات (360) درجة – مدخل USB – ومخرج aux، وراديو.