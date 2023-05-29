الملك سلمان وولي العهد يقدمان التهاني لأردوغان بعد فوزه في الانتخابات التركية

قدم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الأحد، التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لأردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك سلمان، إن بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لأردوغان جاء فيها: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

وأعلنت هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد، فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة.

وأكد رئيس الهيئة، أحمد ينار، فوز أردوغان بالرئاسة رسميا في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات.

جدير بالذكر أن عددًا من اللبنانيين احتفلوا بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية، بتوزيع الحلوى وإطلاق الألعاب النارية في الهواء.

ووفقًا لشهود عيان، بعد ورود أنباء عن فوز أردوغان، قام العديد من المواطنين باحتفال عفوي في حي طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأضاف الشهود، أنه في منطقة كورنيش المزرعة نظم المواطنون مسيرة وراحوا يرددون شعارات وكلمات دعم لأردوغان.

فرحة في المدن التركية

وتقدم أردوغان في الانتخابات التركية بنسبة تزيد على 52%، مقابل أكثر من 47 % من الأصوات لصالح مرشح المعارضة كليجدار أوغلو.

وهناك فرحة في الكثير من المدن التركية مع قرب الإعلان الرسمي بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لمدة خمس سنوات قادمة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أحمد ينار، فوز الرئيس الحالي أردوغان بنسبة 53.41% من الأصوات، فيما حصد منافسه كمال كيليتشدار أوغلو نسبة 46.59%.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا الأحد، وكانت مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي حتى الساعة 17:00.