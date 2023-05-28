فوز أردوغان.. تعليق صورة الرئيس التركي على جدار قلعة أوتش (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عدد من الصور ومقاطع الفيديو لاحتفال الشعب التركي بعد فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، وذلك بعد المنافسة مع كمال كيليشتدار أوغلو في جولة الإعادة، والتي أنطلقت صباح اليوم الأحد.

فوز أردوغان برئاسة تركيا

وأذاعت وكالة الأناضول، مقطع فيديو يوثق احتفال أنصار أردوغان بالألعاب النارية، وتعليق صورة أردوغان على جدار قلعة أوتش حصار بنوشهير التركية.

تعليق صورة الرئيس التركي #أردوغان على جدار قلعة أوتش حصار بنوشهير التركية pic.twitter.com/kcamxmPr6n — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

كما أنه انتشرت عدد من مقاطع الفيديو باحتفال أنصار أردوغان بفوزه، وذلك قبل إعلان فوز أردوغان برئاسة تركيا رسميًا.

وأعلن فوز أردغان الرئيس التركي بانتخابات الرئاسة التركية على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد 28 مايو 2023، بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين مقابل 47.13% لمنافسه بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية، ليواصل أردوغان مسيرة "صفر هزائم" انتخابية منذ 2002.

وصوت الناخبون الأتراك منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال وصفه مراقبون بـ"الأقل حدة وكثافة" من الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو الماضي.

والجولة الثانية اليوم كانت مقصورة فقط على انتخابات الرئاسة، إذ كان أمام الناخبين اختيار أحد مرشحين؛ الرئيس منتهي الولاية رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات إقبالا تاريخيا بلغت نسبته 88.8 في المئة، وأحرز أردوغان السبق متقدما على كليجدار أوغلو بنحو 2.5 مليون صوت.

وفي نفس السياق، قال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، إن المواطنين الأتراك يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن إعلان النتائج لن يتأخر كثيرًا كما حدث في الجولة الأولى.

وأشار رئيس هيئة الانتخابات التركية إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وقال في تصريح صحفي، إن إقبال الناخبين في تلك الجولة مرتفع للغاية.

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر للشعب التركي على مشاركته في الانتخابات التركية 2023 بشكل قوي، موضحًا أنه سيستمر في فعل ما يجعلنا نحطى ثقة الشعب.