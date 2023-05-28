محمد بن زايد وماكرون وترامب يهنئون أردوغان بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بخالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا، متمنيًا له التوفيق في مواصلة قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، وذلك حسبما نشرته وكالة الأناضول، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

الشيخ محمد بن زايد وأردوغان

قادة وزعماء العالم يهنئون أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

وتابع: "نتطلع للعمل مع الرئيس التركي لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ونتمنى دوام التقدم والازدهار لتركيا وشعبها"، وجاء ذلك خلال تغريد له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

كما هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا: "هناك تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معا"

ماكرون رئيس فرنسا وأردوغان

كما تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتهنئة للرئيس أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

دونالد ترامب وأردوغان

وفي نفس السياق، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر للشعب التركي على مشاركته في الانتخابات التركية 2023 بشكل قوي، موضحًا أنه سيستمر في فعل ما يجعلنا نحظى ثقة الشعب.

انتخابات تركيا وإعلان فوز الرئيس رجب طيب أردوغان .. إعادة انتخابه كرئيس لتركيا

وتابع: “حبكم لن ينتهي.. باي باي كمال”، وجاء ذلك خلال كلمته من أمام منزلهم باسطنبول.

وأوضح أردوغان، أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب زعيمه على هذه النتيجة وخسارته في الانتخابات التركية 2023، مضيفًا: “قلنا من يخدم الشعب لا يهزم أبدأ.. وتركيا أمانة في أعناقنا ونحن أمانة في أعناق شعبها”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الأخيرة، عددًا من الفيديوهات لاحتفال مجموعة أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحتفلون مسبقًا بفوز أردوغان برئاسة جمهورية تركيا، وذلك بعد فرز عدد من الأصوات في انتخابات تركيا 2023.

انتخابات تركيا.. المؤشرات الأولية بفوز أردوغان

وانتشرت الفيديوهات لاحتفال مجموعة من الشباب المؤيدين لحزب العدالة والتنمية يحتفلون بفور الرئيس أردوغان قبل صدور النتائج الرسمية.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 83.99%، وتشير النتائج الأولية إلى حصول الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، على 59.43%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 40.57%، وجاء ذلك بعد فرز 27% من الأصوات.