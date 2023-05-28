أردوغان يحسم السباق الرئاسي ويفوز بولاية ثالثة

فاز المرشح الرئاسي رجب طيب أردوغان بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وذلك بحسب وسائل إعلام تركية رسمية".

وجاء فوز أردوغان في جولة الإعادة، أمام منافسه كمال كليتشدار اوغلو، وبذلك يتمكن من الفوز بولاية ثالثة.

ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات 85.01 % .

مراكز الاقتراع

وأغلقت مراكز الاقتراع في عموم تركيا، مساء الأحد، أبوابها في نهاية يوم انتخابي طويل، وبدأت عمليات الفرز في اللجان الفرعية والرئيسية.

وصوت الناخبون الأتراك منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال وصفه مراقبون بـ"الأقل حدة وكثافة" من الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو الماضي.

والجولة الثانية اليوم كانت مقصورة فقط على انتخابات الرئاسة، إذ كان أمام الناخبين اختيار أحد مرشحين؛ الرئيس منتهي الولاية رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

رسالة من أردوغان قبل نتيجة الحسم

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تغريدة على موقع "تويتر": "أود أن أشكر كل زملائي الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح".

أردوغان: أدعو جميع إخواني لرعاية صناديق الاقتراع

وجاء في تغريدة أردوغان التي نشرت في تمام الساعة السادسة، "أدعو جميع إخواني لرعاية صناديق الاقتراع حتى صدور النتائج نهائية، حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا فوق رؤوسنا حتى اللحظة الأخيرة".

وستصدر النتائج تباعًا خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرًا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.

عمليات فرز الأصوات

بدأت في تركيا عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ويمكنكم الاطلاع على النتائج بشكل لحظي عبر هذه النافذة من وكالة الأنباء التركية الرسمية

وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ينبغي أن يواصل البقاء في السلطة بعد عشرين عاما قضاها في حكم البلاد.

عمليات التصويت

وكانت عمليات الاقتراع تسير بسهولة وبصورة انسيابية، دون حدوث مشكلات تذكر.

وحث المتنافسان، أروغان ووكليجدار أوغلو، الناخبين الأتراك على التصويت بكثافة في هذه الجولة الحاسمة، وذلك بعد الإدلاء بصوتيهما صباح اليوم الأحد.

ووصف كمال كليجدار أوغلو، منافس أردوغان، المدعوم من تحالف عريض من المعارضة، التصويت بأنه استفتاء على المسار الذي ستسلكه تركيا في المستقبل.

وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات إقبالا تاريخيا بلغت نسبته 88.8 في المئة، وأحرز أردوغان السبق متقدما على كليجدار أوغلو بنحو 2.5 مليون صوت.

الانتخابات التركية 2023

وتستعين أحزاب المعارضة التركية بجيش من المتطوعين الذين تنشرهم في لجان الاقتراع في عموم البلاد لضمان عدم وقوع تلاعب في عملية الانتخابات.

وتحدث مراقبون دوليون عن حالة من عدم التكافؤ بعد الجولة الأولى، لكن لم يتحدث أحد عن خروقات في عملية الاقتراع كانت كفيلة بتغيير النتيجة.