اتحاد جدة يخطف لقب الزعيم من الهلال بقيادة نجوم الفراعنة

يعرف نادي الهلال بلقب الزعيم لكن على ما يبدو أن اتحاد جدة خطف هذا اللقب بعدما موسمًا قويًا في الدوري السعودي سيطر خلالها على أبرز الأرقام الهجومية على مدار الموسم.

ونجح اتحاد جدة تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو في التتويج بالدوري السعودي وهو اللقب الغائب عن خزائنه من 14 عامًا.

وتوج فريق الهلال بالدوري السعودي في آخر 3 مواسم إلا أن اتحاد جدة تمكن من كسر سيطرة الفريق الملقب بالزعيم بعدما فاز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه وللمرة الأولى منذ عام 2009.

وأصبح نونو سانتو هو أول مدرب برتغالي في تاريخ اتحاد جدة توج بالدوري السعودي، كما أضاف اللقب الثالث له خلال مسيرته التدريبية.

وواصل نونو سانتو نجاحاته مع اتحاد جدة بالتتويج بالبطولة الثانية مع فريق النمور بعدما سبق له التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي.

وأصبح اتحاد جدة هو زعيم كرة القدم السعودية حيث من المقرر أن يمثل المملكة العربية السعودية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 باعتباره بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ووسع اتحاد جدة الفارق مع النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي إذ يحتل المركز الأول برصيد 69 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من نهاية موسم 2022-2023.

سيطرة نجوم اتحاد جدة في الدوري السعودي

ويمتلك فريق اتحاد جدة فريقًا قويًا في جميع الخطوط، والبداية من حراسة المرمى حيث يعد الحارس البرازيلي مارسيلو جورهي هو الأكثر حفاظًا على شباكه برصيد 18 مرة متفوقًا على عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال.

ونجح الحارس البرازيلي مارسيلو جورهي في تحقيق 57 تصديًا خلال مشاركته في 29 مباراة كأكثر لاعب مشاركة في المباريات هذا الموسم بالدوري السعودي.

وفي خط الدفاع يتواجد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي الذي منح فريق اتحاد جدة الصلابة اللازمة والقوة في التعامل مع هجمات المنافسين خاصة في إبعاد الكرات العرضية والتمريرات التي يمكن أن تمثل خطورة حيث يعد هو رابع أكثر المدافعين في عدد مرات تشتيت الكرة برصيد 121 مرة.

وأسهم الدولي المصري طارق حامد في تتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي باعتباره اللاعب الأقوى دفاعيا في خط الوسط والأكثر تمريرا للكرة ضمن صفوف النمور برصيد 1463 تمريرة.

وسجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد لله 20 هدفًا من 34 تسديدة ليحتل المركز الأول في قائمة هدافي الدوري السعودي متفوقًا أوديون إيجالو مهاجم الهلال وصاحب الـ 19 هدفًا قبل نهاية جولة واحدة من منافسات دوري روشن.

ويعتبر البرازيلي إيجور كورنادو هو ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف والفرص هذا الموسم بالدوري السعودي بعدما صنع 13 هدفًا و77 فرصة، وثاني أكثر اللاعبين في عدد الكرات العرضية برصيد 197 عرضية.