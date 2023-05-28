تاريخ مشاركات اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية

حجز فريق اتحاد جدة السعودي تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو معقده في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بعدما توج بالدوري السعودي للمحترفين.

وفاز فريق اتحاد جدة بالدوري السعودي بعدما وسع الفارق مع النصر إلى 5 نقاط عقب التغلب على الفيحاء بثلاثة نظيفة في الجولة 29 ليرفع رصيده إلى 69 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية موسم 2022-2022.

وقاد نونو سانتو فريق اتحاد جدة للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 14 عامًا بعد مشوار مميز في دوري روشن السعودي بـ 21 فوزًا و و6 تعادلات وهزيمتين فقط في 29 مباراة.

وأصبح فريق اتحاد جدة هو ثالث المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل الدوري السعودي بعد فريقي اوراوا ريد الياباني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالممكلة العربية السعودية للمرة الأولى حيث تنطلق خلال الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 أندية.

ويمتلك فريق اتحاد جدة مشاركة وحيدة في بطولة كأس العالم للأندية بعدما كان قد فاز بدوري أبطال آسيا في عام 2005 عقب التفوق على فريق العين الإماراتي بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2005

شارك فريق اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 والتي أقيمت باليابان، وكان ثاني فريق سعودي يتواجد في تاريخ البطولة بعد النصر الذي ظهر في النسخة الأولى عام 2000.

وحجز اتحاد جدة بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بصفته بطل الدوري السعودي موسم 2022-2023 حيث ينص نظام مونديال الأندية على مشاركة بطل الدولة المستضيفة للبطولة.

وبدأ اتحاد جدة مشواره في كأس العالم للأندية عام 2005 بالفوزعلى الأهلي المصري بهدف دون رد سجله محمد وهي المباراة التي أقيمت بالدور الأول من مونديال الأندية.

ثم تلقى اتحاد جدة الخسارة بصعوبة في الدور نصف النهائي من فريق ساو باولو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي شهدت تسجيل محمد نور ثاني أهدافه في البطولة.

وحصد فريق اتحاد جدة السعودي المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2005 عقب خسارته من ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.