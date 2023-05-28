اتحاد جدة الأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف في موسم تتويجه بالدوري السعودي

اتحاد جدة

استعاد نادي اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ 14 عامًا في موسم مميز حقق خلاله 21 فوزًا تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو الذي أضاف اللقب الثالث له في مسيرته التدريبية.

وتوج اتحاد جدة بالدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه وللمرة الأولى منذ عام 2009 بعد رفع رصيده إلى 69 نقطة ووسع الفارق مع النصر صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية موسم 2022-2023.

وحصد اتحاد جدة لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة 29 وشهدت تسجيل البرازيلي رومارينيو هدفين.

ورفع النجم البرازيلي رومارينيو أهدافه هذا الموسم بالدوري السعودي إلى 13 هدفًا ليصبح على بعد هدف واحد من البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 14 هدفًا بقائمة هدافي دوري روشن السعودي.

الأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف في اتحاد جدة بالدوري السعودي

ويعد المغربي عبد الرزاق حمد لله هو هداف فريق اتحاد جدة كما يحتل قائمة هدافي الدوري السعودي وذلك بعدما نجح في تسحيل 20 هدفًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الحالي.

ويتصدر المهاجم المغربي قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 هدفًا وبفارق هدف واحد عن النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال وصاحب الـ 19 هدفًا.

ويعتبر البرازيلي رومارينيو هو ثاني هدافي فريق اتحاد جدة هذا الموسم بالدوري السعودي برصيد 13 هدفًا بينما يأتي خلفه مواطنه ايجور كورنادو كثالث الهدافين برصيد 6 أهداف.

ويحظى المدافع الدولي المصري أحمد حجازي بمرتبة في قائمة هدافي اتحاد جدة كرابع الهدافين برصيد 4 أهداف متساويًا مع الثنائي أحمد محمد شراحيلي وهارون كمارا.

وعلى متسوى صناع الأهداف فإن البرازيلي ايجور كورنادو هو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في فريق اتحاد جدة وثاني أكثر لاعب في التمريرات الحاسمة بالدوري السعودي بواقع 13 تمريرة حاسمة.

ثم يأتي خلفه مواطنه رومارينيو كثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في فريق اتحاد جدة هذا الموسم بالدور يالسعودي بواقع 5 تمريرات حاسمة،

ويعتبر المغربي عبد الرزاق حمد لله هو رابع أكثر لاعبي فريق النمور في عدد التمريرات الحاسمة بواقع 3 تمريرات حاسمة متساويًا مع الثلاثي عبدالعزيز علي البيشي وعبدالرحمن علي العبود وأحمد محمد شراحيلي.

وعلى صعيد المساهمات التهديفية بالمهاجم المغربي هو أكثر لاعبي اتحاد جدة تحقيقًا للمساهمات التهديفية هذا الموسم بالدوري السعودي بواقع 23 مساهمة تهديفية ثم يأتي خلفه الثنائي البرازيلي ايجور كورنادو بواقع 19 مساهمة تهديفية و رومارينيو بواقع 18 مساهمة تهديفية.