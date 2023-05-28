انتخابات تركيا.. لحظة بلحظة (بث مباشر)

حرصا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها نقدم لكم بثا مباشرا لعملية فرز نتائج الانتخابات الرئاسية التركية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال أوغلو.

ذكرت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان متقدم على زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر 91.76 % من الأصوات.

تقدم أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

وقالت وكالة "الأناضول التركية"، إن النتائج الأولية للتصويت تظهر حصول أردوغان على 52.72 %من الأصوات مقابل 47.28 % لأوغلو حتى الآن.

وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في تركيا في سباق الإعادة الرئاسي الذي سيقرر ما إذا كان رجب طيب أردوغان سيفوز بفترة رئاسية جديدة أم كمال كليجدار أوغلو.

وبدأت في تركيا عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

نتائج انتخابات الرئاسة التركية

وستصدر النتائج تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.

ويمكنكم الاطلاع على النتائج بشكل لحظي عبر هذه النافذة من وكالة الأنباء التركية الرسمية

وأغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب الى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم..

إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التركية

أُغلقت صناديق الاقتراع في جولة الإعادة والحسم في انتخابات الرئاسة التركية بين أردوغان وكليجدار أوغلو.

وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ينبغي أن يواصل البقاء في السلطة بعد عشرين عاما قضاها في حكم البلاد.

كانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها للناخبين في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش)، وأغلقت في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وستصدر النتائج تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.