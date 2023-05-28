انتخابات تركيا.. رئيس اللجنة المشرفة على التصويت يشيد بالعملية الانتخابية

توجه رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، بالشكر إلى الناخبين الذين شاركوا في انتخابات تركيا بحس عالٍ، وإلى مرشحي رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية، وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات وممثلي الأحزاب في الهيئة.

النتائج الأولية في انتخابات تركيا 2023

وتابع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات التركية، :"انتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم.. لم يصل لهم أي موقف سلبي من مراكز الاقتراع حتى الآن"، مشددًا على أن العملية الانتخابية لم تتأثر بأي موقف، كما أنه تم تقييم الاعتراضات التي وصلت لهم خلال جولة الإعادة من الانتخابات التركية اليوم الأحد.

❞أتوجه بالشكر إلى الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات بحس عالٍ، وإلى مرشحي رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية، وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات وممثلي الأحزاب في هيئتنا.❝



رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار. https://t.co/3euBJI0s2j pic.twitter.com/Yk8TRQjiNM — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

وأوضح أنه يتوجه أيضًا بالشكر إلى العاملين في التشكيلات المركزية في الهيئة العليا للانتخابات ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة وقوات الأمن والصحفيين على تواجدهم وتغطية الأحداث، مشددًا على أنه يتمنى أن يكون هذه الانتخابات خيرًا على شعبنا التركي وديمقراطيتنا.

وأُغلقت صناديق الاقتراع في جولة الإعادة والحسم في انتخابات تركيا بين أردوغان وكليجدار أوغلو.

وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ينبغي أن يواصل البقاء في السلطة بعد عشرين عاما قضاها في حكم البلاد.

وبدأت جولة الإعادة في انتخابات تركيا، صباح اليوم الأحد، بين الرئيس رجب طيب أردوغان والمنافس له كمال كيليشتدار أوغلو، ووصلت الانتخابات لهذه الجولة لفشل كلا المرشحين في الحصول على أكثر من 50% في الجولة الاولى من الانتخابات والتي جرت منذ أكثر من أسبوعين.

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 83.99%، وتشير النتائج الأولية حصول الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، على 59.43%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 40.57%، وجاء ذلك بعد فرز 27% من الأصوات.

وأوضح الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراق، أنهم يقومون بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات بعد غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأشار أوزتراق إلى أنهم يمرون بمرحلة حرجة الآن، وبمتابعة حثيثة لفرز الأصوات، لافتًا إلى أن كوادر الحزب تواصل مهامها في الميدان وفي مراكز الاقتراع لصون أصوات الناخبين.