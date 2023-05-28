الاتحاد الغيني يعلن مواجهة البرازيل بعد مباراة مصر

غينيا تواجه البرازيل

أكد الاتحاد الغيني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن خوض منتخب غينيا لمباراة ودية ضد البرازيل، ي فترة التوقف الدولية في الشهر المقبل بمعسكر يونيو.



أشار الاتحاد الغيني في بيانه الرسمي منتخب غينيا سيلتقي مع مصر يوم 14 من الشهر المقبل على ملعب مراكش بالمغرب في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وواصل البيان أنه الاتحاد توصل إلى اتفاق لخوض مباراة ودية لمنتخب غينيا ضد البرازيل يوم 17 من الشهر المقبل على ملعب (كورنيلا)، في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويأتي المنتخب الغيني في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم ويملك 9 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب مصر صاحب الصدارة، بعدما فاز عليه منتخب الفراعنة بهدف نظيف في القاهرة، سجله مصطفى محمد.



ولا يحتاج منتخبا مصر وغينيا سوى التعادل في مباراة الجولة الخامسة للتأهل بشكل رسمي إلى كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

وكان منتخب مصر أعلن خوضه لمواجهة ودية ضد جنوب السودان يوم 18 بالشهر المقبل في القاهرة بعد مباراة غينيا.









ونشر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك كاشفًا على قائمة المحترفين المستدعاه لمباراتين غينيا واللقاء الثاني جنوب السودان قائلا:" أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.



ضمت القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي.

ومن المقرر ان يٌعلن روي فيتوريا قائمة منتخب مصر للمحليين خلال الفترة المقبلة.



موعد مباراة مصر وغينيا القادمة في التصفييات الأفريقية



يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الغيني مساء الأربعاء الموافق 14 من شهر يونيو 2023 القادم ، في تمام تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .

