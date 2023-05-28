7 محترفين فى القائمة المبدئية لمعسكر منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر الفراعنة والمقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.

اقرأ أيضًا..

مبارتين وديتين

من المقرر أن يتخلل معسكر منتخب مصر في شهر يونيو مباراتين، الأولى يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

صلاح على رأس قامة منتخب مصر

تضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.

قائمة منتخب مصر

اختيار ناجي وهلهل وعاشور لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة



و في سياق آخر أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة "كاف"، حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، وضمت القائمة من مصر كلا من محمود ناجي حكم ساحة، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.

تقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، و جاءت نتيجة القرعة كالآتي: المجموعة الأولى: المغرب – و غانا – و منتخب الكونغو – و غينيا، بينما ضمت المجموعة الثانية المجموعة الثانية منتخبات: مصر – و مالي – و الكاميرون – و النيجر.

و يتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وكان الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قد شارك في أكبر مؤتمر للطب الرياضي "ايزو كينتك" وطب كرة القدم بمشاركة معظم أندية واتحادات ومنتخبات العالم، حيث يعد مؤتمر ايزو كينتك الأهم في العالم في السنوات الأخيرة.

كما شارك في المؤتمر دكتور مصطفى صدقى أخصائى العلاج الطبيعى للمنتخب الأول ودكتور ميريت مؤنس أخصائية العلاج الطبيعى لمنتخب الكرة النسائية.

وشهد المؤتمر الحديث عن العديد من طرق العلاج الحديثة للاعبين وإصابات الملاعب بمشاركة عدد كبير من أبرز أطباء العالم.