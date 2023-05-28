غياب النني وكوكا وحامد عن قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو

منتخب مصر

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق لمنتخب مصر ، عن قائمة المحترفين الأولية لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار .

ويعود للقائمة محمود حسن تريزيجيه بعد غيابه عن معسكر مارس بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه طرابزون سبور التركي.

وظهر سام مرسي لاعب وسط إيبسويتش تاون الإنجليزي مجددًا في قائمة الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا ، والظهور النجم الثاني أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، بعدما تم أختيارهما من قبل في القائمة الأولية أيضًا لكن تم استبعادهم في النهاية من القائمة النهائية.

ويغيب عن القائمة أحمد حسن كوكا مهاجم آلانيا سبور التركي ومحمد النني لاعب آرسنال، وطارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة للإصابة.

ونشر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك كاشفًا على قائمة المحترفين المستدعاه لمباراتين غينيا واللقاء الثاني جنوب السودان قائلا:" أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

تضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي.

ومن المقرر ان يٌعلن روي فيتوريا قائمة منتخب مصر للمحلين خلال الفترة المقبلة .

موعد مباراة مصر وغينيا القادمة في التصفييات الأفريقية

من المقرر ان يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الغيني مساء الأربعاء الموافق 14 من شهر يونيو 2023 القادم ، في تمام تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .

موعد مباراة مصر وجنوب السودان الودية 2

يخوض الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم ١٨ يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان لهدف تحسين تصيف المنتخب الوطني .

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم ١٤ يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار ويقترب الفراعنة من التأهل الرسمي للبطولة كا متصدر المجموعة ويحتاج المنتخب الفوز أمام غينيا لضمان التأهل الرسمي.