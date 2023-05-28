تموين الدقهلية: ضبط 77 طن قمح محلي قبل بيعه في السوداء بدكرنس

أطلقت مديرية التموين بالدقهلية حملة لضبط الأسواق والتصدي للجرائم التموينية، إذ تمكنت من ضبط 77 طنا من القمح المحلي بحيازة أحد أصحاب الثلاجات بمركز دكرنس دون تصريح بقصد إعادة بيعه في السوق السوداء.

وقال السيد دايره المشرف العام علي مديرية التموين بالدقهلية، أن الحملة جاءت بناء على معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص بالتحفظ المحصول المحلي بالمخالفة للضوابط التي أعلنت عنها الوزارة فيما يتعلق بموسم التوريد المحلي 2023

وأوضح أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد دايره استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط كل من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية والإضرار بالمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الممارسات المخالفة للقانون.

ولفت " دايره" إلى أن الحملة والتي شكلت تحت رئاسته ضمت محمد زغلول مدير الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وإيهاب رجب وعمر حسن من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.