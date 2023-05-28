انتخابات تركيا.. "خروف" داخل لجنة تصويت

واحد من المشاهد الغريبة التي لم نعتاد عليها داخل لجان الانتخابات، إلا أنها شهدناها، اليوم، في العملية الانتخابية التركية، وهو اصطحاب امرأة خروفها معها للإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراع، بجولة الإعادة في انتخابات تركيا.

انتخابات تركيا.. مشاهد غريبة داخل لجان الانتخابات

وبدأت جولة الإعادة في انتخابات تركيا، صباح اليوم الأحد، بين الرئيس رجب طيب أردوغان والمنافس له كمال كيليشتدار أوغلو، ووصلت الانتخابات لهذه الجولة لفشل كلا المرشحين في الحصول على أكثر من 50% في الجولة الاولى من الانتخابات والتي جرت منذ أكثر من أسبوعين.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة الخامسة بحسب التوقيت المحلي لتركيا، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من انتخابات تركيا على 49.5%، بينما حصل مرشح وزعيم المعارضة كمال كليشتدار أوغلو على 45% من الأصوات، ليكون هناك جولة أخرى بسبب فشل أحد المرشحين في الحصول على أكثر من 50% +1.

وشهدت الجولة الأولى من انتخابات تركيا إقبالا تاريخيا بلغت نسبته 88.8 في المئة، وأحرز أردوغان السبق متقدمًا على كليجدار أوغلو بنحو 2.5 مليون صوت.

تبدو حظوظ الرئيس أردوغان هي الأقوى في الانتخابات التركية في جولة الإعادة، وأنه الأقرب للحفاظ على رئاسته لتركيا، بينما أوغلو فرصه ضعيفه.

جولة الإعادة في انتخابات تركيا.. غلق لجان الانتخابات في تركيا

ويضع كلا المتنافسين عينه على الملايين الثمانية الذين لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى ولكنهم قد يفعلوا في هذه المرة.

وقبيل الذهاب إلى جولة الحسم، اتهم كليجدار أوغلو منافسه بإعاقة رسائله النصيّة إلى الناخبين، بينما رسائل أردوغان إلى ناخبيه متواصلة.

ومن جهته، دعا وزعيم المعارضة ومرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أوغلو، الشعب التركي للتصويت للتخلص من الحكم الديكتاتوري، كما حث الجماهير على حماية صناديق الاقتراع.

وأكد رغبته في تغيير هذا الوضع الذي تعيشه تركيا وأن تعود للحرية والديمقراطية.

وقال كيليتشدار أوغلو إن "المعارضة التركية تعرضت لحملة أكاذيب"، مضيفًا "ندخل هذه الانتخابات بشروط غير عادلة".

ويُذكر أن وقعت المشاجرات في مراكز اقتراع في كل من أورفا وبورصة وأنطاكيا.

