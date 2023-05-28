اتحاد الجزائر يحقق فوزًا دراميًا على يانج أفريكانز في ذهاب نهائي الكونفدرالية

حقق فريق اتحاد الجزائر الجزائري فوزًا دراميًا على يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واقترب فريق اتحاد الجزائر الجزائري من التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية بعدما فاز خارج ملعبه على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بنجامين مكابا.

تفاصيل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

نهائي كأس الكونفدرالية

وشهدت النصف ساعة الأولى من مباراة نهائي الكونفدرالية تعادلًا سلبيًا بين الفريقين قبل أن يفاجئ أيمن محيوس مهاجم اتحاد الجزائر الجميع بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 32 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الفريق الجزائري بهدف بدون رد.

وحافظ فريق اتحاد الجزائرعلى تقدمه في الشوط الثاني حتى الدقيقة 82 والتي شهدت هدف التعادل لفريق يانج أفريكانزعن طريق المهاجم الكونجولي فيستون كلالا.

لكن لاعب خط الوسط الجزائري إسلام ميريلي منح فريق فوزًا غاليًا عندما سجل الهدف الثاني بعد دقائق قليلة وتحديدًا في الدقيقة 84 ليعود فريق اتحاد الجزائر الجزائري بفوز ثمين خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة 11 تسديدة منها 6 تسديدات على المرمى لفريق اتحاد الجزائر مقابل 15 تسديدة منها 4 تسديدات على المرمى لفريق يانج أفريكانز التنزاني.

ومن القرر أن تقام مباراة العودة بين اتحاد الجزائر الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب ملعب 5 جويلية بالجزائر.