235 عملًا فنيًا نتاج ورش الأطفال في أسبوع "أهل مصر"

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الأحد، الأسبوع الثقافي السابع من مشروع "أهل مصر" لأطفال المناطق الحدودية في مرحلته الثالثة والذي أقيم بمحافظة دمياط خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الحالي والتي استضافت به 200 طفل من محافظات الوادي الجديد ومطروح وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبورماد" والقاهرة "الأسمرات".

شهد الحفل الختامي الذي أقيم بقصر ثقافة دمياط الجديدة الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف العام على المشروع وأمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا والدكتور فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط، وجيهان عبدالسميع مدير قصر ثقافة دمياط الجديدة.

بدأت الفعاليات بكرنفال بالزي السيوى في افتتاح معرض فني لتدشين نتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال المشروع في مجال الورش الثقافية والحرف اليدوية والفنية والتي وصل عددها 12 ورشة ممتدة خلال الأسبوع نتج خلالها 235 عملًا فنيًا وثقافيًا منها 16 حقيبة من الخرز و11 شنطة من الخيامية و9 تابلوهات وسفينة من الأركت و172 لوحة فنية و3 أعمال خزفية و16 ميدالية من الفورفرجيه و5 معلقات من الكلنكان و6 كتب ثقافية في مجالات التنمية في مصر جاءت بعنوان "التنمية البشرية والتنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وثقف نفسك و دمياط"، وكتالوج عن التراث الشعبي تضم طياته أمثالًا شعبية وأكلات شعبية تعبر عن كل محافظة وجدارية فرعونية وأغاني تراثية وشجرة التراث الشعبي نتاج ورشة الموائد المستديرة، وبدأت أولى فقرات الحفل بعرض فيلم تسجيلي نتاج فعاليات المشروع رؤية وإخراج جمال عثمان يعرض انطباعات الأطفال والزيارات الميدانية والورش الفنية والثقافية ومشاهد من الزيارات والبروفات والعروض الفنية.

ثم فقره إلقاء أشعار رباعيات صلاح جاهين وقصائد تدريب الشاعر مدحت عيسوي.

وقدم عرض مسرحية "مدينة السكر" نتاج ورشة المسرح البشري تأليف عبير سعد وإخراج رنا بركات وأشعار وألحان محمد مصطفى ومساعد مخرج ممدوح حنفي.

وتدور أحداثه حول مدينة يعيش سكانها داخل بيوت من السكر يعملون باجتهاد في صناعته إلى أن تأتي أسراب النمل المتسلل لسرقته ولكن تفشل محاولاتهم في اقتحام المدينة أمام جنود المدينة المتعاونة.

أعقبها عرض فقرات غنائية نتاج ورشة فنون الأداء والغناء بقيادة الفنان محمد مصطفى وأغنيات الدنيا ربيع وسلم على الشهداء وهنحب مين غيرهاو فخور أنا وحلاوة شمسنا وإنشاد ديني ونشهد اليوم الأخير وتراث شلاتيني.

ثم فقرة استعراضية رقصة نوبية ورقصة الهوسيت وكرنفال استعراضي ونتاج ورشة الفنون الشعبية للمدرب محمد الأوليمبي.

واختتم الحفل بالعرض المسرحي "الصياد والوحش" نتاج ورشة المسرح الأسود تأليف وإخراج وعرائس مصطفى إسماعيل ومساعد مخرج عادل الصاوي.

وتدور أحداثه حول قضية التلوث الكيميائي وإلقاء المخلفات لمياه النيل مما يضر بالثروة السمكية

مؤكدًا معنى أن أخطاء الفرد قد تتسبب في ضرر المجتمع.

هذا وأكد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة أن الأسبوع الثقافي السابع لأطفال المحافظات الحدودية بدمياط جاء ليكشف عن كثير من مواهب وكنوز الأطفال الأمر الذي يؤكد ثراء محافظاتنا الحدودية ومناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات وهو ما ظهر في المنتج النهائي للورش المقدمة طوال الفعاليات والتي شاركوا بها وتنوعت في أكثر من مجال ومنها الحرف التقليدية والتراثية لصون الهوية المصرية وورش المسرح وفنون الأداء وغيرها وأن قصور الثقافة تسير وفق خطة شاملة تقدم خلالها عددًا من البرامج برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة في إطار برامج العدالة الثقافية.

وأعرب "عطوة" عن سعادته بالمنتج والمردود الختامي للأسبوع الثقافي مقدمًا شكره للزملاء بالهيئة القائمين على الإعداد والتنفيذ

ومهنئًا الأطفال بما قدموه وعن أمنياته لهم بمستقبل واعد.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة