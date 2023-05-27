رجال سلة الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»

توج الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، بلقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد أن تغلب على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة كيجالي أرينا، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في الظهور بشكل مميز في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في الدفاع المتقن والهجوم السريع والرميات الثلاثية والريباوند، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-65.

وعقب نهاية اللقاء احتفل الجهاز الفني واللاعبون بعد الفوز بالبطولة والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، ثم تغلب على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣، وفي المباراة النهائية تغلب على دوان السنغالي ليحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، الإعداد لمواجهة فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي تقام في رواندا.

وقام الجهاز الفني بوضع برنامج بدني للاعبين، يتم تنفيذه على هامش المران، في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لنهائي البطولة بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بعد أن ظهر الفريق وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة ٧٨-٧٣، ليضرب موعدًا مع فريق دوان السنغالي على اللقب.

الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، حرص على عقد جلسة مع الطاقم المعاون له، للترتيب لمواجهة فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3».

وناقش أوجستي مع معاونيه البرنامج الخاص بالاستعداد للمباراة النهائية، التي تقام مساء السبت القادم، ووضع كافة الترتيبات المتعلقة بالبرنامج البدني والخططي، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» للنهائي بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا.