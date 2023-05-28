واشنطن والرياض تدعوان لتمديد وقف إطلاق النار في السودان

دعت واشنطن والرياض، اليوم الأحد، لتمديد وقف إطلاق النار في السودان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت دولة جنوب السودان، في وقت سابق، أن طرفا الصراع في السودان اتفقاعلى هدنة 7 أيام.

اشتباكات واسعة بين قوات الجيش

ومنذ 15 أبريل، تشهد ولايات سودانية، اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

وقالت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إنه على الرغم من اتفاق الهدنة، إلا أنهم يكافحون من أجل الحصول على موافقات وضمانات أمنية بغية وصول المساعدات وفرق الإغاثة إلى الخرطوم وغيرها من الأماكن المحتاجة، لا سيما بعد أن تعرضت مستودعات لعمليات نهب.

واندلع العنف في مناطق عديدة في دارفور، التي كانت تعاني بالفعل من صراع ونزوح سكانها، مع سقوط مئات القتلى في الجنينة على مقربة من الحدود مع تشاد.

كما شهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، قتالا خلال الأيام الماضية.

وأعلنت هيئة محامي دارفور، وهي منظمة حقوقية، أن مستشفى في الفاشر سجل يوم السبت ثلاث وفيات و26 إصابة، من بينهم أطفال، وأضافت أن كثيرين في عداد المفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية أن المعارك أسفرت عن سقوط نحو 730 قتيلا في شتى أرجاء البلاد، على الرغم من أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير.

كما أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات "لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية"، وقالت في الوقت نفسه إنها تواصل مراقبة الهدنة "لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه".