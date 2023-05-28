أزهر البحر الأحمر يبحث استعدادات امتحانات الثانوية

عقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اجتماعا بالموجهين العموم بالمنطقة، بحضور أيمن البرديسى مدير إدارة التوجيه الفنى.

وناقش فضيلته عدد من المحاور والنقاط الهامة حول أبرز الإيجابيات والمعوقات التى واجهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية، كما ناقش فضيلته الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتي من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل وخطط الموجهين ومتابعة خطة العمل المتفق عليها، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة وكتابة تقرير تفصيلي يومي وتدوين الملاحظات والاقتراحات، متمنيا التوفيق والسداد للجميع.

وكان فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية قد عقد اجتماعا موسعا بموجهى وشيوخ معاهد إدارة الشلاتين بحضور الشيخ محمد العناني مدير إدارة الشلاتين والشيخ محمد كامل التوني مدير إدارة وعظ الشلاتين لمناقشة التعليمات الخاصة بالامتحانات وبحث ومناقشة المشاكل التي تعوق حسن سير العمل والوقوف على أى سلبيات قد طرأت وتقديم الحلول المناسبة مع ضرورة اهتمام الموجهين بالمتابعة الدورية والمستمرة وكتابة تقرير يومي.

كما تم الوقوف على مناقشة استعدادات معاهد الشلاتين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية متمنيا في ختام الاجتماع التوفيق والسداد للجميع وأن نكون جميعا على قدر المسئولية تجاه أبنائنا الطلاب وأن ننهض بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية للخروج بصورة مشرفة.

و فى إطار جولة فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية التفقدية لإدارات الجنوب؛ لمتابعة سير أعمال لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م والتأكد من الالتزام بكل التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات واصل فضيلته متابعة لجان معاهد إدارة حلايب وأبو رماد ويرافقه الشيخ فراج سنوسي مدير إدارة حلايب وحسن عبدالباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية ومحمد الترك مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية ونصر وكيل إدارة حلايب.

اجتماع الازهر