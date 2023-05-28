جلسة حوارية تحت عنوان "طلبات المصريين بالخارج ومشاركتهم في الحوار الوطني"

عقد عدد من المصريين وقيادات مصرية في الخارج السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣م، جلسة حوارية تحت عنوان “ماذا يريدون المصريين بالخارج من الحوار الوطني برعاية الجسر المصري”؟

بحضور النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، والدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب السابق وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالخارج.

وقد بدأ الحوار بطلب إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران، سرعة إقرار قانون الهجرة الجديد بمجلس النواب، وتقنين أوضاع الجاليات المصرية ممثلي المصريين بالخارج بدول المهجر، وزيادة التمثيل البرلماني من خلال زيادة عدد مقاعد المصريين، وتقسيم إلى دوائر انتخابية ٣ دوائر، منطقة العربية وآسيا، وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية، أوروبا، وكندا، وأمريكا الشمالية، ضرورة إنشاء مجلس أعلى للمصريين بالخارج تحت رعاية رئاسة الجمهورية، تمثيل المصريين بالخارج في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودمجهم في الوسط السياسي من خلال أن يكون لهم دور فعال في الحياة السياسية، وتدريب شباب المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث لربطهم بالوطن، تفعيل دور الهيئة الوطنية للتدريب لتمتد إلى شباب المصريين في الخارج من خلال دورات تدريبية وتثقيفية أون لاين من خلال مشاركات جادة وفعالة كون المصريين بالخارج ثروة قومية وقوى مصر الناعمة حول العالم.



وأيضًا طالب عدد من الحضور ضرورة إقامة فروع للبنوك المصرية في الخارج، خصوصًا أوروبا وأمريكا، وذلك بهدف زيادة التحويلات النقدية إلى مصر، والتي تقف عائق عالي التكلفة أمام زيادة التدفقات النقدية ومزيد من العملات الأجنبية إلى مصر، ضرورة الاهتمام بالمجال السياحي والفندقي من خلال تسهيلات تحت رعاية وزارة السياحة المصرية، مستغلين ما تمتلكه مصر من موارد وآثار ومناخ جعلها متفردة عن غيرها من دول العالم.



وأعرب النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، دور المصريين بالخارج، ومدى حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستماع لقضايا ومطالب المصري في الخارج كونهم المصدر الثاني للدخل القومي المصري بعد قناة السويس، مشيرًا إلى أن جميع مطالب المصري في الخارج مشروعية ودستورية، وسيتم وضعها في الاعتبار من خلال التعاون مع نواب مجلسي الشعب والشوري.

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب السابق، بحديثه العذب، واستهل كلمته بالدعوة لتكرار مثل هذه الحوارات الجادة، ودعوة مزيد من الشخصيات والقوى السياسية النواب البرلمان ذات الصلة، والأجهزة التنفيذية، فيما وعد النائب عمرو هندي، النائبة هويدا السعيد نواب عن المصريين بالخارج بالسعي نحو تحقيق رغبات المصريين بالخارج.

شارك في الندوة نشات زنفل، دينا حسين الجعفري، سعيد المغربي، أميرة البيطار، رامي علم الدين، شاكرين وزيرة الهجرة سهي جندي، على جهدها المتواصل في تحقيق مطالب المصريين بالخارج، ودعوتها المصريين بالخارج لحضور مؤتمر الكيانات المصرية في نسخته الرابعة بالقاهرة.