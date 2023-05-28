الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قطة عالقة تهز بيروت.. تفاصيل

قطة عالقة
قطة عالقة

تحولت الأزمة التي تواجهها القطة الصغيرة إلى عملية إنقاذ كبيرة، حركت المسؤولين والسياسيين والأهالي، بعدما علقت داخل أنابيب صرف لمياه المطر، أعلى سطح أحد المباني في لبنان، وبعد مرور 3 أيام من الجهود تم إنقاذها.

 

بدأت القصة يوم الجمعة، عندما وضعت القطة الأم صغارها في سطح منزل السيدة مالكة العقار، ولكنها لم ترغب في الاحتفاظ بهم فحاولت أخذ القطط، إلا أن أحد الصغار سقط في فتحة أنابيب صرف مياه المطر.

 

حاولت السيدة إنقاذ القطة الصغيرة طوال الـ 3 أيام، ولكنها فشلت، حاول عدد من المتطوعين لإنقاذ الحيوانات من جمعية لبنان الخيرية، كما شارك المواطنين، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

 

بعد انتشار قصة القطة، تدخل عدد من السياسيين ومسؤولي الحي في بيروت، لإنقاذ القطة الصغيرة، واستخدمت فرق الإنقاذ على الأرض كاميرات سلكية صغيرة لتحديد موقع القطة في أنبوب صرف مياه المطر قبل الشروع في سحبها.

وبعد محاولات انقذت القطة الصغيرة في اليوم الثالث لها وهي داخل مصرف المطر، وسط حالة من الفرح لكل من شارك في إنقاذ القطة الصغيرة.

 

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