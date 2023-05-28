الاتحاد السعودي يتأهل إلى كأس العالم للأندية

تأهل نادي الاتحاد السعودي إلى بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، بعد تتويجه بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.

اللقب السعودي:

حسم نادي الاتحاد، لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة.

ثلاثية الاتحاد جاءت بتوقيع أحمد شراحيلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ثم أضاف البرازيلي رومارينهو الثاني والثالث في الدقيقتين 46، 85 من عمر المباراة.

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة ويليه النصر في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، ومن المقرر أن يسدل الستار عن منافسات الموسم الحالي نهاية الشهر الجاري، يوم الأربعاء المقبل، إذ سيواجه الاتحاد نظيره الطائي، والنصر ضد الفتح والهلال أمام الرائد، والشباب في ضيافة ضمك.