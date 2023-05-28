نانت مهدد بالهبوط من الدوري الفرنسي

يواجه نادي نانت المحترف بصفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، شبح الهبوط من الدوري الفرنسي بعد خسارته أمام ليل في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بيار موروا.

ثنائية ليل جاءت من ركلتي جزاء نفذهما اللاعب جوناثان ديفيد في الدقيقتين 51 و88، فيما سجل هدف نانت ميرلين في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 61 من عمر لكنه لم ينجح في تغيير النتيجة.

يحتل نانت المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، ويفصله نقطتين عن أوكسير صاحب المركز الـ16، وتنص لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على هبوط أربع فرق إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويحتل ليل المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، ويعانى نانت من الغياب عن الانتصارات من قرابة 100 يوما، وتحديدا منذ 12 فبراير الماضي.

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد مع نادي نانت في الموسم الحالي فى 48 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل خلالها 11 هدفًا، كما صنع خمسة أهداف حاسمة، وسجل مصطفى محمد 8 أهداف مع نانت خلال الموسم الحالي فى الدوري الفرنسي، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين المصريين فى البطولة.

توج فريق باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي بعد تعادله مع ستراسبورج بهدف لمثله في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

باريس سان جيرمان حسم الدوري الفرنسي بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة بفارق 4 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، ذلك قبل الجولة الأخيرة.

وأضاف باريس سان جيرمان اللقب الـ 11 إلى خزائنه ليصبح الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الفرنسي، متخطيًا الرقم القياسي السابق لفريق سانت إيتيان برصيد 10 ألقاب.