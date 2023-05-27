اقتحام محل دجاج في بريطانيا.. ما السبب؟

تمكنت عصابة مسلحة من اقتحام محل دجاج، مما أدى إلى إصابة إثنين من رواد المطعم، واندفع آخرون للهرب بحثًا عن الأمان.

عصابة مسلحة تقتحم محل دجاج

ولم يتضح سبب هذا الاقتحام ومن ورائه سوى ترويع الزبائن، وحاول أحد العملاء يائسًا الزحف إلى بر الأمان تحت المنضدة، وطاردته أفراد العصابة لمواصلة هجومهم، ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأظهرت كاميرا المراقبة الخاصة في محل دجاج ضحية ملقى على الأرض بينما كان الرجال يدوسون على رأسه في المطعم في ويست جرين رود، توتنهام، وكشفت عن حالة من الذعر.

محل دجاج في بريطانيا

التقطت الكاميرا المثبته بالمكان الضحية وهو يزحف بساقه الممزقة بشدة، بفضل ضربة بساطور، بينما فر أثنان من الموظفين الخائفين من المبنى على عجل، بعد النجاة من الهجوم.

وصلت الشرطة في الساعة 9.15 مساءً ونقل شابان يبلغان من العمر 20 و 17 عامًا إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم، وتحاوط الشرطة ب، مكان الحادث.

مخالفة مرورية وضعت وزيرة الداخلية البريطانية في موقف لا تحسد عليه

وفي سياق آخر، مخالفة مرورية وضعت وزيرة الداخلية البريطانية في موقف لا تحسد عليه، ورغم مرور عام على ارتكابها إلا أنها انكشفت قبل أيام قليلة.

رغم المطالبات بإقالة الوزيرة إلا أن رئاسة الحكومة البريطانية ردت، صباح الأربعاء، وأعلنت ببقاء الوزيرة سويلا برافرمان في منصبها، لأن مخالفة المرور: "لا ترقى إلى حد انتهاك القانون الوزاري"، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن الحكومة.

أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك، أن تصرفات برافرمان لا ترقى إلى حد انتهاك القانون الوزاري وأنه كان من الممكن اتخاذ مسار عمل أفضل لتجنب إثارة المخالفات.

أوضح رئيس الوزراء، أنه تشاورت مع مستشاره المستقل ونصحه، بأنه ليس من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات، وقد قبل بهذه النصيحة.

لفت رئيس الوزراء إلى أن النزاهة والمهنية والمساءلة هي القيم الأساسية لهذه الحكومة.

كانت أبلغت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان رئيس الوزراء رسميًّا بأنها تأسف بشدة لأن أفعالها ربما أدت إلى تصور أنها سعت إلى تجنب عقوبة مخالفة السرعة الزائدة، وأنها بعد فوات الأوان كانت ستختار مسارًا مختلفًا للعمل في تعاملها مع المخالفة.