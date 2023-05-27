ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية في الشوط الاول بالدوري الإسباني

ريال مدريد

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة ريال مدريد واشبيليه بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مواجهات الجولة 37 من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم بالموسم الحالي 2022-2023.

ملخص الشوط الأول من مباراة ريال مدريد واشبيليه

سجل هدف إشبيلية الوحيد اللاعب رافا مير في الدقيقة 3 مع بداية اللقاء، واستمرت سيطرة الميرنجي على الكرة في شوط شهد الكثير من المحاولات من جانب الاندلسي على مرمى الميرنجي، لكن الميرنجي نجح في تسجيل هدف التعادل.

وسجل هدف التعادل لريال مدريد اللاعب رودريجو في الدقيقة 29 ليسهل مهمة الميرنجي في الشوط الثاني من اللقاء.

بتلك النتيجه يرفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن من الترتيب، على الجانب الأخر يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 75 في المركز الثاني.

يبتعد ريال مدريد عن اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بنقطتين، ولدى الروخي بلانكوس لقاء مؤجل، ويمتلك 73 نقطة.