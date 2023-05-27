يونيون برلين يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

سطر نادي يونيو برلين الألماني تاريخًا لنفسه في دوري أبطال أوروبا بالمشاركة لأول مرة في النسخة المقبلة، بعد تواجده في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتأهل يونيون برلين إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على فيردر برين بهدف في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الألماني للموسم الحالي.

وأنهى يونيون برلين الدوري الألماني في المركز الرابع برصيد 62 نقطة بينما توج بايرن ميونخ باللقب في سيناريو مثير بعد تعادل بوروسيا دورتموند مع ماينز.

ويشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، أربع فرق من ألمانيا هم بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وفرايبورج ويونيون برلين.

بايرن ميونخ

فاز بايرن ميونخ على كولن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد راين إينرجي ضمن منافسات الجولة الـ34 الأخيرة في الدوري الألماني الممتاز .

أحرز الفرنسي كينجسلي كومان جناح فريق بايرن ميونخ الألماني الهدف الأول في شباك كولن في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول بصناعة سانية.

وحصل اللاعب شميتز على البطاقة الصفراء لاعب كولن في أحداث الشوط الأول.

وألغى حكم المباراة الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ الذي سجله ليروي سانية بداعي لمسة يد على الألماني في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الثاني .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على كولن بهدف دون رد.

استحوذ فريق بايرن ميونخ على مجريات الشوط الأول بنسبة 52% أمام كولن 48%.

وحصل فريق كولن على ركلة جزاء سجلها دنيس حسين الهدف الأول من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 81 من أحداث الشوط الأول.

فيما أحرز جمال موسيالا الهدف الثاني بصناعة جنابري في الدقيقة 89 من أحداث المباراة ، ليطلق حكم المباراة ، صافرة نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونخ على كولن بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة توج رسميًا فريق بايرن ميونخ بطولة الدوري الألماني للمرة 32 وأصبح الفريق الأكثر التتويج بالدوري الألماني.