أمريكا تتهم الصين بتنفيذ هجوم سيبراني لقطع الاتصالات (فيديو)

وسط توتر كبير بين بكين وواشنطن، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية قراصنة من الصين بتنفيذ هجوم سيبراني ضد أهداف في أمريكا وجزيرة جوام التابعة لها التي تعتبر ثكنة عسكرية مهمة.

تحدث تقرير نشرته وكالة بلومبرج عن وجود مخاوف من أن بكين تستعد لتعطيل الاتصالات لاامحيط الهادئ في حالة نشوب صراع.

قالت بلومبرج إنه تم تحديد حملة القرصنة من الصين لأول مرة من قبل شركة مايكروسوفت 24 مايو الجاري وأكدتها بسرعة السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الحليفة الأخرى.

أوضحت شركة مايكروسوفت في بيان سابق أن مجموعة القرصنة Volt Typhoon هاجمت منظمات حكومية ومنشآت بنى تحتية في الولايات المتحدة وجوام.

أشارت مايكروسوفت إلى أن لديها ثقة متوسطة في أن عملية القرصنة تأتي استعدادًا لقلب الاتصالات في حالة حدوث أزمة مستقبلًا وسط مخاوف متزايدة من أن الصين قد تتخذ إجراءً عسكريًا لفرض مطالبتها بجزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، فيما تنفي بكين اتهامات واشنطن بتنفيذ أي هجوم سيبراني.

حملة قرصنة صينية على الولايات المتحدة