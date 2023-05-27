حجازي أساسيا مع الاتحاد ضد الفيحاء في ليلة حسم اللقب

الاتحاد يتحفز لحسم اللقب

كشف المدير الفني نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد، التشكيل الرسمي للعميد أمام الفيحاء، في مباراة تجمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري السعودي.







ويعتلي الاتحاد، جدول ترتيب الدوري السعودي بـ66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف النصر الذي يحل ضيفًا على الاتفاق، في إطار الأسبوع نفسه.

ويحتاج الاتحاد إلى الفوز دون النظر إلى نتيجة المنافس النصر، من أجل حسم لقب الدوري السعودي بشكل رسمي.

ويتواجد أحمد حجازي قائد الاتحاد أساسيا في اللقاء.



ويبدأ الاتحاد ضد مباراته ضد الفيحاء بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في الدفاع: مد الله العليان، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، أحمد باسمعود

في الوسط: برونو هنريكي، عوض الناشري، إيجور كورنادو

في الهجوم: هيلدر كوستا، رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله









ويعتلي الاتحاد السعودي جدول ترتيب دوري روشن لموسم الحالى 2022 ـ 2023، برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ذلك قبل انطلاق الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ويضرب اتحاد جدة بيد من حديد للفوز في مباراة اليوم أمام نظيره الفيحاء المقرر اقامتها في الجولة الـ 29 لحسم لقب بطولة الدوري السعودي دون الانتظار إلى الجولة الأخيرة أو نتائج النصر، فستحسم نتيجة اتحاد جدة ونظيره النصر في نتائج المواجهات المباشرة بينهما بفوز وتعادل في مواجهتي الدور الأول والثاني.

ويتواجد الشباب السعودي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يحتل نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادى الهلال في الوقت الحالي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

ويقع في المراكز الأخيرة في ترتيب جدول الدوري السعودي 3 فرق تتصارع من أجل طوق النجاة من شبح الهبوط وهى الباطن صاحب المركز الأخير بـ19 نقطة، والعدالة في المركز قبل الأخير بـ27 نقطة، وفي المركز الـ14 يأتي الخليج بـ 27 نقطة أيضًا.

وحقق فريق الاتحاد بقيادة النجم المصري أحمد حجازي فوزًا مهمًا على ضيفه الباطن في المواجهة النارية التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة دوري روشن السعودي.