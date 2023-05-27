الأولمبية تهنئ أية مدني برئاسة اللجنة الخماسية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنائبة أية مدني رئيس لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وعضو مجلس إدارة نادي الشمس بعد تعينها رئيسًا للجنة الخماسية التي شكلها الاتحاد الدولي للخماسي الحديث .

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استحقاق اللاعبين الروس والبيلاروس

وقام الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بتشكيل لجنة خماسية لإعادة النظر في استحقاق اللاعبين الروس والبيلاروس المحايدين للعودة للمنافسة في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بعد ترشيح المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية لها لتكون ممثلاً عن مصر والقارة الإفريقية .



ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن خالص التمنيات بالتوفيق لأية مدني في هذا الملف وأن تكون خير سفير للرياضة المصرية التي تشهد في الفترة الحالية تفوق وتقدم على جميع المستويات الرياضية والإدارية وتحقيق نجاحات كبيرة بفضل دعم رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام غير محدود كان نتيجته الانجازات التي تتحقق في الفترة الحالية ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية .

وتتولى اللجنة مهام تقييم جميع الطلبات المقدمة من الرياضيين وموظفي الدعم على أساس المعايير التي سيضعها مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث UIPM بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية (IOC).ومن المقرر أن تنظر اللجنة أيضًا في توقيت فتح مسار العودة إلى المنافسة في رياضة الخماسي الحديث لأي رياضيين يستوفون المعايير وأي جوانب أخرى ذات صلة.

وتضم اللجنة التي ترأسها آية مدني (مصر) ممثلة عن اللاعبين، كلا من: آنا روث أوريانا (جواتيمالا) ممثلة عن اللجنة الفنية، سونجو بارك (كوريا) الخبير الدولي في ملف حقوق الإنسان، نيشانثي بياسينا (سريلانكا) ممثل عن الاتحادات المحلية والدكتور هارالد فيرفايك (بلجيكا) خبيرًا في الشئون القانونية.

من جانبه أعرب كلاوس شورمان ، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، عن ارتياحه الشديد لأن الأفراد المعينين للمشاركة في هذة اللجنة مؤهلين تأهيلاً عالياً مما يوفر مجموعة متنوعة من الخبرات لهذه المهمة المعقدة ، كاشفا أن اللجنة ستضمن أن جميع طلبات الرياضيين المحايدين يتم النظر فيها وتقييمها بدقة بناءً على المعايير المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية .

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