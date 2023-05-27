الإسماعيلي يستعد للمقاولون العرب بالقوة الضاربة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي استعداداته لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب ، المقرر لها أن تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء القادم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.

الإسماعيلي يستعد للمقاولون

وكان حمزة الجمل أستبعد 10 لاعبين من قائمة مباراة الإسماعيلي الأخيرة أمام النجوم فى كأس مصر، من أجل إراحتهم بعد المباريات التى خاضوها الفترة الماضية من أجل التقاط الأنفاس قبل المواجهات المصيرية القادمة، وعلى رأسهم سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد دسوقى ومحمد الشامى ومحمد هاشم وغيرهم.

ووضع حمزة الجمل، بالتعاون مع جهازه الطبى، برنامجاً خاصاً لعمل استشفاء لـ10 لاعبين من أجل تجهيزهم لمواجهة المقاولون العرب.

وجدد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، الثقة فى حمزة الجمل وجهازه المعاون فى مواصلة القيادة الفنية للفريق، بعد الخروج من كأس مصر على يد فريق النجوم من دور الـ32 بعد الهزيمة بهدفين نظيفين.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلى أن حمزة الجمل يسير بخطى ثابتة مع الفريق، ولا يوجد تفكير فى إقالته من منصبه خاصة بعدما نجح فى قيادة الفريق من الخروج من مناطق الهبوط إلى حد ما، مع توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الأداء السيئ فى مواجهة النجوم.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلى قد قرر توقيع عقوبة مالية 50 ألف جنيه ضد صالح جمعة لعدم التزامه بالمبيت مع زملائه اللاعبين ليلة مباراتهم الأخيرة أمام نجوم المستقبل، والتي خسروا نتيجتها بهدفين نظيفين وخرجوا مبكرا بسببها من كأس مصر.

و يستعيد الإسماعيلى خدمات المدافع محمد هاشم أمام المقاولون العرب، المقرر لها 31 مايو الجارى في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلى أمام النجوم في كأس مصر والتي خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات والذى كان آخرها أمام حرس الحدود في بطولة الدورى، وسيكون جاهزا أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى.

