بالفيديو.. الكوربيه تستعرض مطالب الرقابة المالية من شركات السمسرة والشركات العاملة حول التحول الرقمي

تناولت حلقة "الكوربيه مع صلاح" المذاعة على قناة "الوفد" مساء اليوم العديد من الملفات المهمة والأخبار الحصرية التي تهم المستثمرين في البورصة.

كما تناولت الحلقة حوارا شاملا مع إيمان الشافعي العضو المنتدب لشركة المروة للسمسرة في الأوراق المالية ..تضمن الحوار العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بالاقتصاد الكلي والبورصة ومصير الطروحات الحكومية.

كما تضمنت الحلقة أخبار متفرقة ومهمة ..حيث شملت على أخبار الرقابة المالية .. مخاطبة شركات السمسرة ..إدارة المحافظ وأمناء الحفظ لتجهيز متطلبات التحول الرقمي في التعاملات

حيث ....خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تمتلك المقومات الفنية والتكنولوجية اللازمة للعمل باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لدعم وتيسير إبرام أي تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها لتقديم نموذج عملها وذلك لبحثه والنظر فيها لتجهيزها وفق الضوابط الجديدة.

تضمن نطاق خطاب الهيئةً شركات السمسرة في الأوراق المالية، شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، وذلك في إطار تفعيل أحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، و قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 2022/10/27 بتعديل القرار رقم (61) لسنة 2017 المنظم لإجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بما يتيح في المادة الثانية لشركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لدعم وتيسير إبرام أي تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها، حيث يصل اجمالي عدد الشركات المستهدفة من الخطاب قرابة ٢٠٠ شركة.

تتبنى وتنفذ الادارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتورة محمد فريد وفرق العمل الفنية ثورة تطوير استثنائية لتنمية النظام المالي غير المصرفي المصري ليقوم بدور اكثر فاعلية في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري لما يملكه هذا النظام المالي غير المصرفي من مقومات وطاقات ضخمة الاقتصاد تساعده على تحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومستدام وأخضر.

كما شملت الحلقة على أخبار من البورصة ...تتمثل في برنامج تدريبي متكامل لقيادات البورصة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية...حيث علمت" الوفد" أن البورصة المصرية تنفذ برنامجا تدريبيا طموحا لقيادات الصفين الأول والثاني في البورصة بالتوازي مع عدد من البرامج التدريبية الأخرى لكافة العاملين وذلك بهدف رفع مستويات ومؤشرات الأداء الرئيسية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المؤسسة العريقة.

ويهدف البرنامج الموجه للإدارة العليا إلى تحقيق 8 فوائد ومكاسب رئيسية تتمثل في إكساب قيادات الصفين الأول والثاني المهارات القيادية اللازمة وإمدادهم بعدد من الوسائل العلمية والعملية التي تمكنهم من قيادة فرق العمل الخاصة بهم وتقييم عناصرها واكتشاف قدراتهم وإلهامهم ومن ثم توجيههم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

كما تعمل برامج التدريب بشكل عام إلى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم فى أدائهم الوظيفى وزيادة قدراتهم على وضع الأولويات لتحقيق أهداف المنظمة وتعظيم العوائد وتخفيض التكاليف التي قد تنتج عن الهدر وعدم الكفاءة، وتهدف أيضا إلى تحفيز الموظفين على الابتكار وتحسين كفاءة إدارة العمليات، وكذلك زيادة نسبة الامتثال للأنظمة والقواعد المرعية ورفع معدلات الرضاء الوظيفي وخفض معدلات دوران الموظفين.

كما علمت "الوفد" أنه تم تنظيم 3 برامج تدريبة بالإضافة إلى عدد من المحاضرات التعريفية للعاملين في البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهايات شهر مايو. وقد شارك في تلك البرامج 128 موظفا بالبورصة بما في ذلك قيادات الصفين الأول والثاني في حين بلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية 681 ساعة.

وتنظر البورصة المصرية كمؤسسة خدمية برئاسة رامي الدكاني إلى العاملين لديها على انهم يمثلون "رأس المال الفكري" الخاص بها، وتنظر إلى التدريب على أنه أحد الأساليب الرئيسية لتطويره، وبالتالي فإن جودة التدريب في المؤسسة تؤثر بشكل كبير وحيوي على جودة الخدمات المقدمة منها وقيمتها ومدى فعالية مساهمتها في الاقتصاد القومي على المدى الطويل، وبالتالي فإن قيادة البورصة المصرية تنظر إلى التدريب ليس على أنه مصروف، ولكن على انه استثمار في رأس مالها الفكري.

كما تضمنت الأخبار أيضا خبرا حول 4 عوامل تعيد برايم القابضة لذاكرة الأرباح وترسم مستقبل انشطتها..حيث ارجع حسن سمير فريد الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية للعديد من العوامل.

قال" فريد" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن 4 محاور مهمة ساهمت في استعادة الشركة لربحيتها مرة أخرى منها عملية إعادة هيكلة المصروفات والتكاليف بصورة احترافية، مع الاستخدام الأمثل والموارد والسيولة المتاحة للشركة التي كانت تعاني مشاكل بسبب الخسائر المتراكمة.

أضاف "فريد" أن من ضمن العوامل ايضا رسم خريطة متكاملة لقطاع السمسرة، في ظل تحسن السوق، وعودة أحجام التداولات للنشاط مرة أخرى، وكذلك الطفرات والنمو الذي تحقق في نشاط أمناء الحفظ.

كما توقع الرئيس التنفيذي أن تشهد الفترة القادمة نموا في الايرادات نتيجة الخطة المجهزة والمعدة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات، وكذلك العمل على علاج مشاكل نشاط التمويل غير المصرفي.

كانت الشركة قد أعلنت مؤخرا نتائج اعمالها المستقلة و المجمعة للربع الاول من العام المالي ٢٠٣٣ ، حيث تحولت الشركة للربحية بعد ١٠ خسائر فصليه متتاليه في ظل تحقيق اعلي ايرادات من خلال ربع واحد في اخر ٦ سنوات تحديدا منذ بداية ٢٠١٧ ، أذ حققت ارباحا طفيفة تصل الي ١٤٦ ألف جنيه مقابل خسائر ما يقرب من ١٧.٥ مليون عن فتره المقارنة وما يقرب من ١٠ مليون عن الربع السابق لها.

كما تضمنت الحلقة أيضا ... العمالقة تخصص حصة من زيادة رأس المال لنشاط الشراء بالهامش ..حيث رفعت شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية رأسمالها من 9.5 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 10 ملايين جنيه.

قال الدكتور عصام جوهر العضو المنتدب للشركة أن زيادة رأس المال سوف توجه إلى عمليات تطوير الشركة من خلال إضافة عدد من الأنشطة الجديدة، والتي من شأنها استقطاب عملاء جدد، وكذلك توفير كافة الأنشطة والخدمات التي تخدم عملاء الشركة أيضا.

أضاف "جوهر" أنه سيتم تخصيص جزء من هذه الزيادة المقدرة 5 ملايين جنيه لنشاط الشراء بالهامش، كمرحلة أولى لدعم هذا النشاط، الذي سيتم تفعيله خلال الأيام القليلة القادمة.

أشار "جوهر" إلى أنه مع نجاح التجربة سيعمل على توقيع عقد ثلاثي لتمويل العملاء من خلال البنوك، للتوسع في النشاط وتمويل المستثمرين.

كما أشار إلى أنه جاري الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة استشارات مالية، تهدف إلى خدمة الشركات والسوق.