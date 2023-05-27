صالح جمعة يواصل الغياب عن مران الإسماعيلي

يواصل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، الغياب عن تدريبات الدراويش رغم توقيع عقوبة مالية ضده .

صالح جمعة يغيب عن مران الإسماعيلي

وعلم " الوفد " أن صالح جمعة يتواجد في أحد الأماكن الساحلية من أجل " الاستجمام " ويغيب عن مران الفريق وهذا الأمر أثار نوبة من الاستياء ضد اللاعب داخل الجهاز الفنى للفريق ومجلس إدارة الدراويش.

ورفض حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، فكرة التراجع عن عقوبة اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل جنبات الفريق الأصفر.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلى قد قرر توقيع عقوبة مالية 50 ألف جنيه ضد صالح جمعة لعدم التزامه بالمبيت مع زملائه اللاعبين ليلة مباراتهم الأخيرة أمام نجوم المستقبل، والتي خسروا نتيجتها بهدفين نظيفين وخرجوا مبكرا بسببها من كأس مصر.

و يستعيد الإسماعيلى خدمات المدافع محمد هاشم أمام المقاولون العرب، المقرر لها 31 مايو الجارى في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلى أمام النجوم في كأس مصر والتي خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات والذى كان آخرها أمام حرس الحدود في بطولة الدورى، وسيكون جاهزا أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى.

يذكر أن فجر اللواء أبو بكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقته لإدارة شئون النادي الإسماعيلي مفاجأة بشأن حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد الحديدي، أن حمزة الجمل حتى الآن لا يحصل على راتبه منذ 3 شهور مع جهازه المعاون للفريق الأول ، مشيراً إن الجمل أحد أبناء النادي المخلصين، مؤكدًا أنه لا مجال للحديث عن رحيل الجمل عن منصبه .



وأوضح الحديدي أن الجمل مستمر في منصبه على رأس الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، ولا يوجد أي صحة في الوقت الحالي لأنباء التعاقد مع القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي بداية من الموسم المقبل.



وتابع الحديدي قائلاً إن النادي لم يستغني على الإطلاق عن خدمات حمزة الجمل، وهو مستمر مع الدراويش في الوقت الحالي ومهمة المجلس هي تمهيد الطريق قبل ترك المهمة للمجلس المنتخب بعد نهاية مدة اللجنة المؤقتة .