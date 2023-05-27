نشرة أخبار الوفد.. كشف أثري عظيم وإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن 4 أورام (فيديو)

رصدت نشرة الوفد، اليوم السبت، أبرزَ وأهمَ الأحداثِ والأخبارِ التي تهم المواطنَ المصريَ في مختلفِ المجالاتِ.

نبدأها بالأخبار المحلية.

نجحت البعثة الأثرية المصرية في العثور، للمرة الأولى، على أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللُقى الأثرية بمنطقة سقارة.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه خلال أيام سيتم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن 4 أورام، منها: الرئة والقولون وعنق الرحم والبروستاتا.

وإلى الأخبار العالمية...

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 483 طفلًا وإصابة 986 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

تشهد سماء مكة المكرمة، غدًا الأحد، تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة هذا العام، وذلك وقت آذان الظهر بالمسجد الحرام في الساعة (9:18 صباحًا بتوقيت جرينتش).

وفي نشرتنا الاقتصادية...

استقرت أسعار العملات، اليوم السبت 27-5-2023، أمام الجنيه المصرى، وثُبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 99.38 جنيه للشراء، و100.35 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، بقيمة 15 جنيهًا، عيار 21، وهو من الأعيرة الأكثر انتشارًا في مصر، إذْ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2350 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2015 جنيهًا.

ومن أخبارنا الفنية...

تجتمع الفنانة نيللى كريم مع زوجها هشام عاشور فى فيلم جديد بعنوان "برشامة"، تأليف شيرين وخالد دياب، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، سيد رجب، طه دسوقى، محمد عبدالعظيم وعدد آخر من الفنانين.

تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، إذ إنها من مواليد 27 مايو 1931، وهى واحدة من أهم الأيقونات فى السينما المصرية، قدمت أكثر من 100 عمل فني ما بين السينما والدراما.