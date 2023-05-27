الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

139 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية في المنيا

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، بدء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023. 

وأنهت مديرية التربية والتعليم في المنيا استعدادات استقبال امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية 2023

ضوابط نهائية لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

ورفعت مديرية التربية والتعليم في المنيا درجة الاستعداد القصوى في جميع المدارس والمراحل، حيث انطلقت امتحانات الدبلوم الفني (تجارى – صناعى – زراعى – مزدوج – فندقى) ، بالإضافة الى دبلوم الخط العربى ودبلوم الصم وضعاف السمع،  وسط حراسات أمنية مشددة على أبواب اللجان وبمحيط اللجان ، من اليوم السبت 27/5/2023 وتنتهى 8/6/2023 .

 وتبدأ الامتحانات العملية من 9 يونيو 2023 وتنتهى  16 يونيو 2023. 

وقال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية (تجارى، وصناعى، وزراعى، ومزدوج، وفندقى). 

وبلغ 58840 موزعًا على 139 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة،  الي 358 طالب في امتحانات دبلوم الخط العربى ، موزعين على ثلاث لجان ، وكذلك 67 طالب في امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع موزعين على 7 لجان. 

عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 

وشكلت مديرية التربية والتعليم في المنيا غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتلقى أية شكاوى أو معوقات. 

واتخذت مديرية التربية والتعليم في المنيا كل الإجراءات التي من شأنها انتظام سير اللجان الامتحانية وتوفير التجهيزات اللازمة لها، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان للالتزام بالتعليمات الواردة بالكتاب الدورى رقم 22 في 25/5/2023،  والذى ينص على التأكد من استيفاء كل الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها المختلفة.

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