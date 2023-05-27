139 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، بدء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023.

وأنهت مديرية التربية والتعليم في المنيا استعدادات استقبال امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023.

ورفعت مديرية التربية والتعليم في المنيا درجة الاستعداد القصوى في جميع المدارس والمراحل، حيث انطلقت امتحانات الدبلوم الفني (تجارى – صناعى – زراعى – مزدوج – فندقى) ، بالإضافة الى دبلوم الخط العربى ودبلوم الصم وضعاف السمع، وسط حراسات أمنية مشددة على أبواب اللجان وبمحيط اللجان ، من اليوم السبت 27/5/2023 وتنتهى 8/6/2023 .

وتبدأ الامتحانات العملية من 9 يونيو 2023 وتنتهى 16 يونيو 2023.

وقال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية (تجارى، وصناعى، وزراعى، ومزدوج، وفندقى).

وبلغ 58840 موزعًا على 139 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة، الي 358 طالب في امتحانات دبلوم الخط العربى ، موزعين على ثلاث لجان ، وكذلك 67 طالب في امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع موزعين على 7 لجان.

عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

وشكلت مديرية التربية والتعليم في المنيا غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتلقى أية شكاوى أو معوقات.

واتخذت مديرية التربية والتعليم في المنيا كل الإجراءات التي من شأنها انتظام سير اللجان الامتحانية وتوفير التجهيزات اللازمة لها، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان للالتزام بالتعليمات الواردة بالكتاب الدورى رقم 22 في 25/5/2023، والذى ينص على التأكد من استيفاء كل الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها المختلفة.