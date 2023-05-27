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السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

إعلان أسماء المقبولين للامتحانات بمسابقة القرآن الكريم تحت 18 عامًا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبارات الأولية لمسابقة القرآن الكريم تحت سن ١٨ سنة بمقر المديريات الإقليمية ، وذلك من خلال الرابط التالي.

وقالت الوزارة، انه على أن توافي المديرياتُ الإدارةَ العامة لشئون القرآن الكريم بالنتيجة معتمدة في موعد أقصاه الاثنين 26/6/2023م

 

أسامة الأزهري يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد داغستان

 

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف  درس وخطبة  الجمعة أمس  في (المسجد المركزي) بالعاصمة (محج قلعة) عاصمة داغستان  وهو المسجد الرسمي والأكبر في جمهورية داغستان، وتم ترجمة درس الجمعة بشكل فورى  إلى اللغة الروسية، وكان المترجم الشيخ محمد رسول مساعد مفتي داغستان وإمام ظ المركزي على مدار عشرين سنة.

وكان الأزهرى  قد اختتم   فعاليات رحلته إلى تتارستان بمحاضرة لطلبة الماجستير والدكتوراه بأكاديمية بولغار.

وعقد عقب المحاضرة جلسة علمية مع الباحثين للمساعدة والمناقشة في موضوعات رسائلهم العلمية ودعمهم بكل ما يمكن من أفكار ومراجع ثم غادر تتارستان إلى داغستان.

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الطرق الصوفية تدعم الأوقاف “ما أجمل الصلاة على النبي”

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الأوقاف تعلن المستحقين للمقابلة الشفوية من المتقدمين للعمل بالوزارة

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موعد نتيجة الشهادات الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2023

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الإيسيسكو تختتم دورة تدريبية لمدرسي اللغة العربية فى جيبوتي

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توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تعليم الفتيات المتسربات من المدرسة في اليمن

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"كبار العلماء" تعقد ملتقاها العلمي الـ17 في رحاب الجامع الأزهر

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انطلاق مؤتمر دولي حول الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة بالإيسيسكو

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مركز الأزهر للفتوى يواصل دورته لتوعية شباب الجامعات بالغردقة

كان الدكتور أسامة الأزهري  قد شهد جلسة افتتاح منتدى بولغار الدولي الخامس: (التراث الديني لمسلمي روسيا والهوية الوطنية).

عقد المؤتمر في مقر الأكاديمية بمدينة بولغار، بحضور رئيس أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية، وضيوف من البحرين وتونس وسوريا والأردن وطاجيسكتان ودول أخرى .

وألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بعد افتتاح رئيس الأكاديمية، مع مداخلات من مندوب مكتب رئيس جمهورية تتارستان، ووزير الشباب، ورئيس الجامعة الإسلامية الروسية، ورئيس الإدارة الدينية في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتستان.

وبعد افتتاح المؤتمر وقّعت اتفاقيات تعاون بين رئيس أكاديمية بولغار الإسلامية ورئيس جامعة الزيتونة في تونس، ورئيس جامعة الإمام الأعظم في طاجيكستان، ورئيس جامعة آل البيت في الأردن لإيجاد تنسيق علمي بين الأكاديمية وبين تلك الجامعات، وتبادل للخبرات وتمكين الخريجين في أكاديمية بولغار الإسلامية من القيام بدور ديني وطني، يمكنهم من الاشتباك مع مشكلات العصر ومواجهة فكر تيارات الإرهاب التي تشكك في قيمة الوطن.

وصل الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية إلى مدينة لومبوك الإندونيسية منذ أيام  مع الوفد المرافق له ومنهم المنشد المشهور مصطفى عاطف.


 

الجريدة الورقية