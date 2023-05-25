موعد نتيجة الشهادات الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2023

تستعد إدارة قطاع المعاهد الأزهرية الإعلان عن نتيجة الشهادات الإبتدائية والإعدادية الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل ادارة الامتحانات، وهي الإدارة الرسمية المختصة بالامتحانات والتي تشرف عليها الإدارة العليا للازهر الشريف.

وكشفت ادارة القطاع، ان الاعلان عن النتائج ستكون بعد المراجعة الشاملة للنتائج وجمعها من الادارت التابعة لها على مستوي الجمهورية وذلك بعد جمع الدرجات من المعاهد كل معهد منهم على حده.



وانتهت جميع الامتحانات اليوم الخميس، والتي انطلقت السبت الماضي واستمرت لمدة 6 أيام متتالية.

وأدى الطلاب في الشهادة الابتدائية أدوا امتحان اللغة الإنجليزية خلال الفترة الأولى دون شكاوى، ويؤدون امتحان المستوي الرفيع في الفترة الثانية.

وأكدت ادارة الامتحانات تجهيز وإعداد اللجان وتوفير التأمين اللازم للطلاب ولمراكز الأسئلة في اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب، وتوفير الحراسات الكافية والخدمات داخل وخارج مقرات اللجان، مشددًا على جميع التلاميذ الالتزام بالزي الأزهري الذي يليق بطلاب الأزهر.

طلاب الأزهر

واليكم جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم العلمي

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العلمي في الثالث من شهر يونيه المقبل على ان يكون الجدول كالتالي:

السبت 3 يونيه مادتى الفقه والحديث

الاثنين 5 يونيه القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيه الجبر والهندسة الفراغية

السبت 12 يوينه اللغة الأجنبية

الاثنين 14 يونيه الاستاتيكا

الأربعاء 16 يونيه الأدب والنصوص

السبت 19 يونيه التفاضل والتكامل

الاثنين 21 يونيه النحو

الأربعاء 23 يونيه الكيمياء

السبت 24 يونيه الكيمياء

الاثنين 26 يونيه الديناميكا

اجازة عيد الأضحى المبارك

الاثنين 5 يوليو الفيزياء

الاربعاء 7 يوليو البلاغة

السبت 10 يوليو التوحيد

الاثنين 12 يوليو الصرف

الأربعاء 14 يوليو التفسير

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم الأدبي



تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي في الرابع من

شهر يونيه المقبل على ان يكون الجدول كالتالي:

الأحد 4 يونيه مادتى الفقه والحديث

الثلاثاء 6 يونيه القرآن الكريم

الخميس 8 يونيه البلاغة

الأحد 11 يونيه الجغرافيا

الثلاثاء 13 يونيه النحو

الخميس 15 يونيه التفسير

الأحد 18 يونيه التاريخ

الثلاثاء 20 يونيه الفلسفة

الخميس 22 يونيه الأدب

الأحد 25 يونيه اللغة الأجنبية الأولى

اجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو الصرف والانشاء

الخميس 6 يوليو التوحيد

الأحد 9 يوليو اللغة الأجنية الثانية