أسامة الأزهري يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد داغستان

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف درس وخطبة الجمعة أمس في (المسجد المركزي) بالعاصمة (محج قلعة) عاصمة داغستان وهو المسجد الرسمي والأكبر في جمهورية داغستان، وتم ترجمة درس الجمعة بشكل فورى إلى اللغة الروسية، وكان المترجم الشيخ محمد رسول مساعد مفتي داغستان وإمام ظ المركزي على مدار عشرين سنة.



وكان الأزهرى قد اختتم فعاليات رحلته إلى تتارستان بمحاضرة لطلبة الماجستير والدكتوراه بأكاديمية بولغار.

أكبر مساجد داغستان

وعقد عقب المحاضرة جلسة علمية مع الباحثين للمساعدة والمناقشة في موضوعات رسائلهم العلمية ودعمهم بكل ما يمكن من أفكار ومراجع ثم غادر تتارستان إلى داغستان.

كان الدكتور أسامة الأزهري قد شهد جلسة افتتاح منتدى بولغار الدولي الخامس: (التراث الديني لمسلمي روسيا والهوية الوطنية).



عقد المؤتمر في مقر الأكاديمية بمدينة بولغار، بحضور رئيس أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية، وضيوف من البحرين وتونس وسوريا والأردن وطاجيسكتان ودول أخرى .

أكبر مساجد داغستان



وألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بعد افتتاح رئيس الأكاديمية، مع مداخلات من مندوب مكتب رئيس جمهورية تتارستان، ووزير الشباب، ورئيس الجامعة الإسلامية الروسية، ورئيس الإدارة الدينية في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتستان.

أكبر مساجد داغستان

وبعد افتتاح المؤتمر وقّعت اتفاقيات تعاون بين رئيس أكاديمية بولغار الإسلامية ورئيس جامعة الزيتونة في تونس، ورئيس جامعة الإمام الأعظم في طاجيكستان، ورئيس جامعة آل البيت في الأردن لإيجاد تنسيق علمي بين الأكاديمية وبين تلك الجامعات، وتبادل للخبرات وتمكين الخريجين في أكاديمية بولغار الإسلامية من القيام بدور ديني وطني، يمكنهم من الاشتباك مع مشكلات العصر ومواجهة فكر تيارات الإرهاب التي تشكك في قيمة الوطن.



وصل الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية إلى مدينة لومبوك الإندونيسية منذ أيام مع الوفد المرافق له ومنهم المنشد المشهور مصطفى عاطف.

يأتي ذلك وسط استقبال جماهيري حافل وحشود كبيرة، من الجماهير التي التفت حول "الأزهري" حيث حمل مرفوعًا على الأعناق من قبل الطلاب والمحبين الذين احتشدوا لسماع محاضرته، داخل معهد سعادة الدارين لإلقاء المحاضرة في تلك الحشود في ضيافة شيخ (دار سعادة الدارين).



وحظيت صور حمل أسامة الأزهري على الأعناق من طلاب إندونيسيا على تفاعل كبير من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر المنصات المختلفة.