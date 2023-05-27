مشروع إسرائيل لضم "المحميات الفلسطينية" خطوة لتعزيز الاستيطان

اعتبر وزير الزراعة الفلسطيني، رياض عطاري، أن مشروع القانون، الذي تناقشه "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع"، لضم وفرض السيطرة على المحميات والحدائق الفلسطينية في الضفة الغربية، يأتي في سياق الاستمرار في خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف عطاري- في بيان صحفي- أن ما يجري اليوم من محاولات الاحتلال للسيطرة على المحميات الطبيعية الفلسطينية، والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم، تهدف إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وإغلاق للمراعي، وتعزيز للاستيطان الرعوي الإسرائيلي، وكلها محاولات وممارسات عملية لتهجير التجمعات السكانية والبدوية، وتدمير الموارد الطبيعية وقطاع الزراعة الفلسطيني، للوصول إلى هجرة طوعية للأرض الفلسطينية من أصحابها.