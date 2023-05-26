إل جي تتعاون مع هيونداي لبناء أحد المصانع لخلية البطاريات

تتعاون شركة إل جي LG وشركة Hyundai الكوريتان لبناء مصنعًا جديدًا لتصنيع خلايا بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ووقعتا مذكرة تفاهم لاستثمار 4.3 مليار دولار في المشروع.

ستمتلك كل من الشركتين حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك، والذي سيبدأ البناء في المصنع الجديد في النصف الثاني من عام 2023، وستقع منشأة التصنيع الجديدة في سافانا، جورجيا، إذ تقوم هيونداي أيضًا ببناء أول مصنع لها. - مصنع EV في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مصنع البطاريات بحلول عام 2025 على أقرب تقدير، بعد أن يبدأ الإنتاج بكامل طاقته، سيكون قادرًا على إنتاج 30 جيجاوات في الساعة من البطارية كل عام، وهو ما يكفي لدعم إنتاج 300000 سيارة كهربائية.

تعد إل جي LG وHyundai مجرد أحدث الشركات التي استثمرت في مرافق تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة على مدار العامين الماضيين، أعلنت تويوتا في عام 2021 أنها ستبني مصنعًا للبطاريات في البلاد كجزء من استثمار بقيمة 3.4 مليار دولار، بينما حصلت Ultium Cells (مشروع مشترك بين جنرال موتورز وإل جي) على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من وزارة الطاقة لبناء مرافق بطاريات السيارات الكهربائية.

في الآونة الأخيرة، أعلنت شركة فورد أنها تنفق 3.5 مليار دولار لبناء مصنع بطارية ليثيوم فوسفات الحديد في ميشيجان، فوسفات الحديد الليثيوم، الذي يمكن أن يتحمل شحنًا أكثر تواترًا وأسرع، يكلف أقل من تقنيات البطاريات الأخرى ويمكن أن يخفض تكلفة المركبات الكهربائية.

يمكن للشركات الأخرى أن تحذو حذوها، بالنظر إلى أن إدارة بايدن تضغط لجلب المزيد من السيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات إلى الولايات المتحدة، في العام الماضي أطلقت مبادرة مواد البطاريات الأمريكية، والتي ستمنح 20 شركة 2.8 مليار دولار على شكل منح على أمل تشجيع الشركات المصنعة على بدء إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة والتأكد من أن الولايات المتحدة لن تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد الأجنبية غير الموثوق بها.

تعتقد Hyundai وLG أن المنشأة الجديدة يمكن أن تساعد في خلق إمدادات ثابتة من البطاريات في المنطقة والسماح لها بالاستجابة السريعة للطلب المتزايد على المركبات الكهربائية في سوق الولايات المتحدة.

ستقوم Hyundai Mobis قسم قطع الغيار والخدمة في شركة صناعة السيارات، بتجميع حزم البطاريات باستخدام الخلايا المصنعة في المصنع، ستستخدم شركة صناعة السيارات بعد ذلك هذه المجموعات لسيارات Hyundai وKia وGenesis الكهربائية.