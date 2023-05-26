محمد منير وكوثر مصطفى.. شاعرة الكينج تكشف عن أسرار جديدة (فيديو)

قالت الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى الملقبة بشاعرة الكينج، إنها مؤلفة أغنية ساح يا بداح لمحمد منير، موضحة: تعني الشعور بالافتقاد لشيء ما مثل الأمان أو الحب.

خيري بشارة كان وسيطا لمعرفتي بالفنان الكبير محمد منير

وأضافت كوثر مصطفى خلال لقائها مع الإعلامية "إيمان أبوطالب"، في برنامجها "بالخط العريض"، على فضائية قناة الحياة مساء اليوم أن المخرج خيري بشارة كان وسيطا لمعرفتها بالفنان الكبير محمد منير، مضيفة: اتصل بي ليهنئني بقصيدة موسم زرع البنات.

محمد منير



وأشارت إلى أنها كانت تعتمد على الفكرة الجديدة في الكتابة لمنير وليست التقليدية موضحة أن محمد منير يتمتع بجرأة كبيره في عمله ولديه روح المغامرة.

وأكدت الشاعرة كوثر مصطفى، إن من أكثر الأشياء التي تأثرت بها في كتاباتها معاناة الناس، مضيفة أقرأ هذه المعاناة جيدا وأحول تفاصيلها إلى شعر أقوم بإلقائه في شكل درامي مثير.

محمد منير

وأوضحت كوثر مصطفى أن الدكتور محمود العزب زوج شقيقتها هو السبب في تعلمها الشعر، متابعة، تمنيت أن أكون روائية ولكن هذا لم يحدث، ونعيش في زمن الرواية كما أن جمهور الشعر يقل بشكل كبير للغاية.

وتابعت الشاعرة كوثر مصطفى : "أتمنى إنشاء مسرح للقصيدة الشعرية خاصة بعد نجاح مسرحيتها "مخدة الكحل" والتي حققت نجاحا كبيرا في المسرح الصوتي.

وأثار الفنان محمد منير التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر الشاعر الغنائي مصطفى ناصر صورة برفقته على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها مصطفى ناصر برفقة محمد منير، وتساءل البعض عن حقيقة وجود أغنية يتعاون فيها سويا خاصة أن “ناصر” لم يكشف سر الجلسة التي جمعت بينهما.

حفل محمد منير في شمال سيناء



وعلى الجانب الأخر كان الفنان محمد منير أقام في وقت سابق حفل غنائي كبير بالعريش بشمال سيناء وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبير.

وقال الفنان محمد منير: “شوفتوا بقى النوبيين جننوا اليهود والإسرائليين في حرب 73 إزاي باللغة النوبية اللي ما حدش كان فاهمها غيرنا”.

وأضاف “منير” خلال حفله الذي أقيم في مدينة العريش بشمال سيناء: "زي ما أنتو ساعدتوا في سيناء وساعدتوا في مرسى مطروح، واحنا كمان زادنا شرف لينا في أسوان إن احنا حمينا وطننا وعملنا كلنا الدور دا".

محمد منير

وكان محمد منير تحدث عن تصدي سيناء للإرهاب وعن إنجازاتها في حرب 73 وذلك من خلال حفله بمدينة العريش في شمال سيناء.



وقال “منير”: “في ملحوظة عاوز أقولها لكم احنا كلنا أبناء وطن واحد بلا شك بس قدرنا احنا في سيناء وقدرنا في مرسى مطروح وقدرنا في أسوان إن احنا نبقى محافظات حدودية وفي سينا حاربنا الإرهاب مع جنودنا وحمينا من مرسى مطروح حاجات كتيرة وضحينا بحاجات كتيرة في أسوان وساعدت اللغة النوبية فإنها تكون شفرة في حرب 73”.

وشهد حفل محمد منير بمدينة العريش في شمال سيناء إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.