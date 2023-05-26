انخفاض سعر الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق، اليوم الجمعة 26 -5-2023، وجاء الانخفاض ملحوظ في سعر الفراخ في المزرعة أو أسعار الجملة، كما أن هذا الانخفاض كان له تأثير على انخفاض بشكل متوسط في أسعار الدواجن التي تباع بالأسواق بشكل قطاعي.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة:

وتراوحت سعر الفراخ البيضاء في المزارع أي بشكل الجملة، ما بين الـ62 والـ63، ووصل سعر كيلو الدواجن الأحمر لـ68 جنيهًا.

ــ سعر الفراخ البيضاء 63 جنيهًا.

ــ سعر الفراخ الساسو 67 جنيهًا.

ــ سعر الفراخ البلدي 90 جنيهًا.

ــ سعر أمهات بيضاء 60 جنيهًا.

أسعار الأعلاف بالأسواق:

سجل طن علف “بادي تسمين سوبر 23%” 25.700 جنيه للطن، بانخفاض قدره 100 جنيه عن سعره أمس، وسجل أيضًا سعر علف “نامي تسمين سوبر 21%” تراجعًا بنحو 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 25.600 جنيه.

نقص الأعلاف وارتفاع تكاليف الصناعة، أحد المشكلات التي تواجه قطاع الدواجن في مصر؛ ما دفع غالبية المُربيين لهجر صناعة الدواجن، وتسبب في رفع أسعارها لمستويات غير مسبوقة.

قبلة الحياة للإنتاج الداجني:

وأكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة منحت قطاع الإنتاج الداجني قُبلة الحياة، مما سهم في تراجع أسعار الدواجن مؤخرًا، مشددًا على أن أسعار الدواجن تراجعت بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الفراخ البيضاء كان 120 جنيهًا، والآن أصبح 74 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 94 جنيهًا.

وثمن أستاذ الاقتصاد الزراعي مجهودات الدولة في تسريع الإفراج عن شُحنات الأعلاف في الموانئ؛ ما كان له الأثر الأكبر في السيطرة على الأسعار.

وبلغت قيمة مستلزمات الأعلاف التي أفرجت عنها الحكومة 134 مليون دولار.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "إكسترا نيوز".

وتراجع أسعار الأعلاف، خلال الفترة الماضية في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، بمقدار 100 جنيه للطن، ومواصلة تراجع سعر الذرة الصفراء في الأسواق، وذلك عقب الإفراجات الجمركية الأخيرة وقيام هيئة السلع التموينية بطرح الذرة في البورصة السلعية.

وأعلنت وزارة الزراعة، في بيان الإثنين الماضي، أنه خلال الفترة من 12 إلى 18 مايو الجاري، تم الإفراج عن مستلزمات أعلاف، قدرت بنحو 225 ألف طن من "الذرة والصويا"، بحوالي 102 مليون دولار.