محمد فؤاد تريند "جوجل".. رسالة للجمهور وحلم الغناء بالسعودية

تصدَّر الفنان محمد فؤاد، محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب إحياء حفلته الأولى في احتفاليات جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي أقيمت على مسرح بنش مارك.

عقب انتهاء الغناء وجَّه فؤاد، رسالة للجمهور السعودي خلال الحفل، والتي تسببت في انتشار اسمه بكثرة وتداول الحفل خلال الساعات الأخيرة، وقال فؤاد: "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي".

الفنان محمد فؤاد

أشاد بالتطور الكبير الذي شهدته الممكلة العربية السعودية، كاشفًا عن سعادته من إحياء حفله الأول بالسعودية، قائلًا: "الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم.. بحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغُنا بعد الاستقبال ده".

تصريحات محمد فؤاد في حفلته بالسعودية:

حظى حفل محمد فؤاد في جدة باهتمام كبير وتفاعل من قبل الجمهور السعودي، وبدأ الحفل بأغنية "حبيبي يا"، والتي حصدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور والجمهور السعودي، وغنى أيضًا أغنيته "كمانانا"، من فيلم "إسماعيلية رايح جاي" وتفاعل الجمهورمعه.

أشاد الفنان محمد فؤاد بالإنجازات التي يقوم بها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في السعودية، مشددًا على أنه يشكر الجمهور السعودي كله والقيادة السعودية والملهم الشاب اللي هيغير وجه الحياة هو والمخلصين الأمير محمد بن سلمان، متابعًا: "هكذا يكون الشباب بجد اللي بيحبوا بلادهم شوفوا وهو بيكلم عايز يجيب الكون كله للسعودية ربنا يوفقه واحنا كلنا في ضهره".

تم تنظيم الحفل من قبل هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

يُذكر أن الفنان محمد فؤاد وأحمد سعد، أحيوا حفلًا غنائيًا، أمس الخميس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن موسم حفلات جدة.

تنقل شاشة "MBC مصر"، على الهواء من مدينة جدة الحفل الذي يُقام يُحيه النجمان محمد فؤاد وأحمد سعد ضمن فعاليات موسم حفلات جدة.

يقدم النجمان خلال الحفل مُختارات من أبرز الأغاني والأعمال الموسيقية التي قدماها خلال مشوارهم الفني والتي ارتبط بها الجمهور المصري والعربي.

تُعرض سهرة "محمد فؤاد وأحمد سعد ضمن حفلات موسم جدة" على " MBCمصر" الخميس 25 مايو 2023 الساعة 8:00 مساءً.