تجربة الاستمطار الصناعي تبدأ في الفضاء بأيادٍ سعودية (فيديو)

بدأت التجارب البحثية الذي يقوم به رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، إذْ إن هذه التجارب تم التخطيط لها قبل الانطلاق في رحلتهم إلى الفضاء، وتبدأ التجارب بعد 4 أيام من وصول رحلتهما إلى الفضاء، وتجربة الاستمطار الصناعي تبدأ في الفضاء.

الاستمطار الاصطناعي تجربة أولى في الفضاء:

نشر علي القرني، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، اليوم الجمعة، كاتبًا: "راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ بإذن الله".

رائد الفضاء السعودي علي القرني

أوضح "القرني"، خلال فيديو منشور له، أنه بدأ بتجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى أو ما يعرف تجاوزًا بانعدام الجاذبية، مشددًا على أن الاستمطار قد يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية.

أشار إلى أن تجربته هذه ستساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50% حال نجاحها، مؤكدًا أنه تم تجهيز التجربة بأيادٍ سعودية.

راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ باذن الله 🍃#نحو_الفضاء



The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50%#KSA2Space pic.twitter.com/l5jQos2ViW — Ali Alqarni (@AstroAli11) May 26, 2023

تجربة الاستمطار في بيئة الجاذبية الصغرى الهادفة إلى محاكاة عملية البذر السحابي التي تُستخدم في المملكة والكثير من الدول لزيادة معدلات هطول الأمطار، تأتي تحت إشراف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، وهذه التجربة تهدف إلى مساعدة العلماء والباحثين على ابتكار طرق جديدة لتوفير الظروف الملائمة للبشر، ومنها عمل الأمطار الصناعية، للعيش في مستعمرات فضائية على سطح القمر والمريخ.

من المنتظر أن تعمل التجربة على تحسين فهم الباحثين لتقنية الاستمطار مما يعمل على زيادة معدلات الأمطار.

قال رائد الفضاء السعودي علي القرني: "إنه أتم مؤخرًا إجمالي التدريبات المتعلقة بالرحلة إلى الفضاء، موضحًا أنه تدرب على المهام اليومية التشغيلية لمحطة الفضاء الدولية".

رائد الفضاء السعودي علي القرني

أضاف أن التدريبات شملت كيفية التعايش داخل محطة الفضاء الدولية ومحاكاة للانطلاق والعودة والتدرب على الأجهزة والأدوات التي سيستخدمها في الأبحاث العلمية والعملية على متن المحطة.

أوضح أن التدريبات ستساعدهم على النجاح في المهمة العلمية الخاصة بالرحلة الفضائي، لافتًا إلى أنه سيعود إلى الأرض بعد إتمام مهمته في الفضاء.

عن مهمته بالفضاء، ذكر أنه سوف يجري 6 تجارب في الطب البشري تعني بدراسة التغيرات التي قد تصيب الدماغ والجهاز العصبي والعظام والنظر.