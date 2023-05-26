الحوار الوطني.. 690 مشاركًا في جلسات التعليم ما قبل الجامعي والقضية السكانية

قالت إدارة الحوار الوطني إن عددا من شاركوا في جلسات المحور المجتمعي أمس في قضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين بلغ نحو 690 مشاركا.

جلسات الحوار الوطنى

وناقش المحور المجتمعي أمس قضيتي «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية، و«التعليم قبل الجامعي»، ضمن موضوعات لجنة التعليم.

وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام والباحثين.

جلسات الحوار الوطنى

ونستعرض إليكم أبرز إحصائيات جلسات المحور المجتمعي، يوم الخميس 25 مايو.