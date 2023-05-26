تصدير 48 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة 2023/5/26، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة و782 شاحنة بضائع و74 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة و344 شاحنة بضائع و54 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 57500 طن بضائع عامة ومتنوعة و438 شاحنة بضائع و20 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين أمل والقاهرة ومغادرة ثلاث سفن بوسيدون إكسبريس والحرية 2 وZEIN وعلى متنها 48000 طن فوسفات تصدير إلى الصين.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2250 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة بضائع، واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفن الثلاث وهى ايلة وسينا وبريدج.

وسجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 2370 راكبًا بموانيها.

هذا وتضم موانىء البحر الأحمر 6 موانىء، هى:

1 - ميناء بورتوفيق.

2 - ميناء سفاجا.

3 - ميناء الغردقة.

4 - ميناء نويبع.

5 - ميناء الزيتيات.

6 - ميناء شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانىء أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانىء الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانىء وتزويدها بأجهزة الخدمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانىء سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ مليون حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كافة لسائقي الشاحنات بالساحة.

محطة متعددة الاغراض