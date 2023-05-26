القبض على صاحب شركة وشقيقه صادر ضدهما أحكام في 8 قضايا

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن التماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد أحد الأشخاص، وشقيقه - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ.

أحكام بالجملة:

وبالفحص تبين أن المشكو فى حقه، مالك مكتب بإحدى شركات المشروعات البترولية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ صادر ضده 22 حكمًا فى 7 قضايا "محددين" بإجمالى أحكام " 13 سنة حبس" بتهم "تبديد"، وشقيقه - مقيم بذات العنوان محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات و6 شهور بتهم "تبديد ".

وبتاريخ 23 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفي سياق منفصل، رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك، ظهرت فيه، سيدة صاحبة الحساب تشكو من انتشار الباعة الجائلين ومروجى المواد المخدرة بمنطقة المعادى الجديدة بمحافظة القاهرة.

وشن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى.

حصاد الحملات الأمنية:

وحققت الحملات النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (49 قضية متنوعة ما بين "مخدرات - سلاح أبيض – باعة جائلين وإشغال طريق) بإجمالى 55 متهمًا ومعهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 2 قطعة سلاح "أبيض ، نارى")، بالإضافة إلى تحرير 50 مخالفة “إشغال طريق - مقهى من دون ترخيص - بائع متجول - مخالفة مواعيد الغلق - تلوث بيئة".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط كل ما يشكل مخالفة.