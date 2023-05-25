افتتاح قنصلية سلوفينيا بالغردقة

نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قام مساء اليوم الخميس، كمال سليمان، السكرتير العام المساعد، بافتتاح القنصلية السلوفانية الفخرية بمنطقة الجونة داخل مدينة الغردقة، وذلك بحضور السفير ساشو بودليسنيك، سفير سيلوفانيا بالقاهرة، وسفير انجولا، وسفير إيطاليا، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة السابق، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجالية السيلوفانية داخل مدينة الغردقة.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، معربًا عن سعادته بافتتاح القنصلية الفخرية السيلوفانية على أرض محافظة البحر الأحمر داخل مدينة الغردقة، موضحًا أن افتتاح القنصلية يسهم في زيادة التعاون بين الجانب المصري والسوليفاني، موجهًا الدعوة للسائحين السلوفانين لزيارة مدن البحر الأحمر والاستمتاع بالطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة والشواطئ الذهبية.

ومن جانبه، وجه السفير السلوفاني الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن سعادته بتواجده بمدينة الغردقة، موجهًا التهنئة إلى آنيتا درافيك لاختيارها قنصلًا فخريًا للجالية السلوفانية بالغردقة، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لزيادة أعداد السائحين السلوفانين بالمحافظة الساحلية.

وأكد ساشو بودليسنيك، سفير سلوفنيا بالقاهرة، اهتمام الشعب السلوفيني بالحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية للسائحين السلوڤينين خصوصًا مدينة الغردقة في فصل الشتاء.

وأوضح السفير السلوفاني بأن سلوفانيا ترحب كذلك بالسياحة المصرية إليها، مشيرًا إلى امتلاك بلادها لمناظر طبيعية خلابة، مضيفًا أن مصر وبلادها ترتبطان بعلاقات تاريخية تعود إلى فترة الستينيات من القرن الماضي عندما كانت سيلوفانيا جزءًا من دولة يوغوسلافيا وبالتالي فمصر ليست بعيده عن اهتمام الشعب السلوڤيني‏.‏

جدير بالذكر أنه تم اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية حول العالم وأن مدينة الغردقة تعتبر الوجهة السياحية الأولى لمعظم السياح من جميع الجنسيات.

ونظرًا للإقبال المتزايد على زيارة مدينة الغردقة وزيادة أعداد المقيمين الجانب من جنسيات مختلفة فقد تم افتتاح عددًا من القنصليات بمدينة الغردقة منها القنصلية الألمانية والقنصلية الروسية والقنصلية الإيطالية والقنصلية السويسرية.

ومن المتوقع افتتاح عددًا من القنصليات فى القترة المقبلة نظرًا للإقبال المتزايد من دول العالم على زيارة مدينة الغردقة.

افتتاح القنصلية

القنصل السلوفانى