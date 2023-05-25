الجمعة 26 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يقترب من ضم نجم فيوتشر

فيوتشر
فيوتشر

اقترب الجهاز الإداري بالنادي الأهلي من حسم صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، والتي تأتي بناء على طلب من مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

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كيف كانت المواجهة الأخيرة بين الأهلي والوداد المغربي بالقاهرة؟؟


يحتاج الأهلي للدعم في الجانب الهجومي ووسط الملعب، وقد حدد بالفعل عدد من الأسماء للدخول في مفاوضات معها في الميركاتو الصيفي المقبل في يونيو 2023.

الأهلي يراقب نجم فيوتشر


ووضع الأهلي عينه على اللاعب محمد رضا بوبو كأحد أولويات الفريق في يونيو، ومن المتوقع أن يحصل الأحمر على توقيع اللاعب لمدة خمس سنوات.


ومن بين الأسماء التي يسعى الأحمر للتعاقد معها هو اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا، فقد كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب مهاجم فريق بشكتاش التركي بقوة، من الانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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جدول مباريات الأهلي يونيو المقبل


ويرغب مدرب فريق بشكتاش التركي في رحيل اللاعب الكونغولي وهو ما يسهل مهمة حسم انتقال اللاعب لـ الأهلي في يونيو.


يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي برصيد 56 نقطة، جمعها من الفوز في 17 لقاء والتعادل في 5 مواجهات وبدون أي هزيمة حتى الآن، ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن  بيراميدز الثاني في الترتيب والذي لعب 5 مواجهات أكثر من الاحمر.

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