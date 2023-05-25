مؤتمر مرتضى منصور .. تكريم رجال وسيدات طائرة الزمالك  

كرم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فريق الكرة الطائرة للسيدات بالأبيض بعد الفوز الأخير بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، بالإضافة إلى تكريم فريق الكرة الطائرة للرجال عقب فوزه بالفوز بالمركز الثاني للبطولة الأفريقية.



وخلال التكريم الذي أقيم مساء اليوم الخميس على هامش المؤتمر الصحفي ، قال المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض أن مستوى فريق الكرة الطائرة للسيدات وتأهله لكأس العالم للأندية بالهند نتاج لجد كبير، كما أشاد أيضًا بفريق الرجال ونجاحه في تحقيق لقبي الدوري وكأس مصر والمنافسة بقوة في البطولة الأفريقية.

ظروف عصيبة ..

وواصل تصريحاته مشيرًا إلى أن الفريقان نجحا في التتويج ببطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليًا خاصة من الجانب المادي بعد الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.



ووصف مرتضى منصور خلال حديثه بالمؤتمر ، أن المؤتمر الحال يعد الأهم في تاريخ النادي الأبيض نظرًا للقرارات الإدارية المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال فعالياته.